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Michelin Grubu Markası Euromaster’dan ALD ile iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

Michelin Grubu’nun, Türkiye’de 46 şehir ve 136 noktada hizmet veren profesyonel servis ağı Euromaster ile uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi hizmetinde uzman ALD Automotive Türkiye lastik operasyonu konusunda anlaştı

İSTANBUL (AA) - Michelin Grubu’nun profesyonel servis ağı Euromaster, uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi hizmetinde uzman ALD Automotive Türkiye lastik operasyonu konusunda anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin Grubu’nun, Türkiye’de 46 şehirde ve 136 noktada hizmet veren profesyonel servis ağı Euromaster ile uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi hizmetinde uzman ALD Automotive Türkiye lastik operasyonu konusunda anlaşma yaptı.

İş birliği kapsamında ALD Automotive Türkiye filosundaki araçların lastiklerinin değişimi, saklanması, lastik kondisyonunun (diş derinliği, ölçüleri) ölçümlenmesi ve raporlanması Euromaster tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca araçların lastikleriyle ilgili bilgilere kolayca erişim sağlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, Euromaster olarak hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını ve çözüm odaklı iş modeli sayesinde filoların öncelikli tercihi olduklarını belirterek, “Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de büyük filo şirketlerinin servis ortağıyız.

Euromaster servis noktalarımızın sunduğu servis kalitesi, teknik alt yapımız ve dijitalleşme sürecini tamamlamış olmamız, bize filo yönetimi konusunda büyük avantaj sağlıyor. Bu kapsamda tümEuromaster çalışanları ve franchiseleri adına ALD Automotive’i de müşterilerimiz arasında görmekten oldukça memnun olduğumuzu söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

ALD Automotive Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Timur Kaçar, 14 yılı aşkın süredir operasyonel kiralama sektörünün lider markalarından biri olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sektördeki başarımızda yüksek hizmet kalitemizin yanı sıra müşteri memnuniyetini ilk sırada tutmamız büyük rol oynuyor. Müşterimizin, kiralama deneyimini mükemmelleştirmek amacı ile süreçlerimizde sürdürülebilir gelişme sağlayacak yeni iş birlikleri yapıyoruz. Global çözüm ortağımız Euromaster ile yaptığımız bu iş birliğiyle de müşterilerimizin lastik operasyonlarını daha konforlu, hızlı, kaliteli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca filomuzdaki her bir aracın lastik durumunu müşterilerimize raporlayabileceğimiz için sürüş güvenliğini etkileyebilecek lastik kaynaklı olası olumsuz koşulları henüz oluşmadan bertaraf edebileceğiz."

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