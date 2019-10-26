Michelin Grubu Markası Euromaster’dan ALD ile iş birliği

İSTANBUL (AA) - Michelin Grubu’nun profesyonel servis ağı Euromaster, uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi hizmetinde uzman ALD Automotive Türkiye lastik operasyonu konusunda anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin Grubu’nun, Türkiye’de 46 şehirde ve 136 noktada hizmet veren profesyonel servis ağı Euromaster ile uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi hizmetinde uzman ALD Automotive Türkiye lastik operasyonu konusunda anlaşma yaptı.

İş birliği kapsamında ALD Automotive Türkiye filosundaki araçların lastiklerinin değişimi, saklanması, lastik kondisyonunun (diş derinliği, ölçüleri) ölçümlenmesi ve raporlanması Euromaster tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca araçların lastikleriyle ilgili bilgilere kolayca erişim sağlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, Euromaster olarak hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını ve çözüm odaklı iş modeli sayesinde filoların öncelikli tercihi olduklarını belirterek, “Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de büyük filo şirketlerinin servis ortağıyız.