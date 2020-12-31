Microblading işlemi nedir? Nasıl yapılır?

Gür ve dolgun kaşlara sahip olmak için microblading uygulaması yaptırabilirsiniz. Uzman ellerde yapılan bu işlemle hayalinizdeki ifadeyi yakalayabilirsiniz. İşlem öncesi ve sonrasında dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlara uyarsanız microblading işlemi 18 aya kadar dayanır. Yüz tipinize uygun tasarımlarla yapılacak bu zararsız bir işlemle hayalinizdeki görünüme kavuşabilirsiniz.
Kaşlar yüz ifadesine doğrudan etki eder. Daha dolgun kaşlara sahip olmak herkesin arzusudur. Çeşitli nedenlerden dolayı seyrelen kaşlarınız için üzülmenize gerek yok. Kalıcı makyaj uygulamalarından biri olan microblading sayesinde hayalinizdeki kaşlara kavuşabilirsiniz. 1 saat gibi kısa bir sürede uygulanır. Gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansızdır.
Microblading kaş uygulamasının dövmeden ayrılan bazı noktaları vardır. Microblading dövme gibi kaş bölgesinin içini boyama işlemi değildir. Özel bir kalem yardımıyla kaşların arasına tek tek ince çizgiler çekilir ve doğal bir görünüm yakalanır. İşlem sırası şu şekildedir:
Microblading kaş yapımı 1 saat gibi bir sürede tamamlanır. Kaşınızın durumuna göre bu süre artabilir ya da azalabilir. Teknisyenler yüz hatlarınıza ve trendlere uygun kaş modelini yüzünüze çizer. Beğendiğiniz takdirde hemen uygulamaya geçilir. İşlem tamamlandıktan sonra günlük hayatınıza devam edebilirsiniz.
Microblading uygulaması 8 ay ila 18 ay arasında bir kalıcılığa sahiptir. Kalıcılıkta etkili olan en önemli unsur cilt tipinizdir. Nem oranı ve kıl yapısı da işlemin kalıcılığı üzerinde etkili durumlardır. Cilt hücreleri yenilendikçe kaşa uygulanan boya pigmentleri parçalanıp yok olur. Zamanla boşalan bölgelere rötuş yapılarak microblading işlemi tekrarlanabilir.
Microblading kaş uygulamasına karar verdikten sonra iyi bir araştırma yapmanız gerekir. Microblading çok hassas bir uygulamadır. Yanlış bir işlem sonucunda bütün yüz ifadeniz değişebilir ve hoş olmayan bir görünüme sahip olabilirsiniz. Bu durumla karşılaşmak istemiyorsanız uygulamayı yapacak teknisyenin gerekli sertifikalara ve beceriye sahip olduğundan emin olmanız gerekir. Önceki çalışmalardan referans alabilirsiniz. Yeterli tecrübeye sahip uzman teknisyenler sorduğunuz her soruya kesin bir dille yanıt verirler. Kaçamak cevap verenlerden uzak durmanız gerekir.
Hijyen kurallarına harfiyen uyan merkezleri tercih edebilirsiniz. En önemli aşama çizim aşamasıdır. Düzgün bir çizim çalışması için vakit ayırabilirsiniz. Acele etmemeniz ve teknisyenin de acele etmesine izin vermemeniz önemlidir. Kullanılan boyaların içeriğini öğrenerek formüllerin cilde zararı bulunmadığından emin olabilirsiniz.
Tecrübe sahibi doğru ellerde yapılan microblading zararları bulunmayan bir işlemdir. İnsan sağlığına bilinen bir zararı yoktur. Teknisyenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olması önemli bir noktadır. Kullanılan boyaların asit ve kanserojen madde içermemesi gerekir. İğne uçları tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
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