Microblading işlemi nedir? Nasıl yapılır?

Gür ve dolgun kaşlara sahip olmak için microblading uygulaması yaptırabilirsiniz. Uzman ellerde yapılan bu işlemle hayalinizdeki ifadeyi yakalayabilirsiniz. İşlem öncesi ve sonrasında dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlara uyarsanız microblading işlemi 18 aya kadar dayanır. Yüz tipinize uygun tasarımlarla yapılacak bu zararsız bir işlemle hayalinizdeki görünüme kavuşabilirsiniz.

Kaş Kontürüyle Çekici Bakışlara Kavuşun

Kaşlar yüz ifadesine doğrudan etki eder. Daha dolgun kaşlara sahip olmak herkesin arzusudur. Çeşitli nedenlerden dolayı seyrelen kaşlarınız için üzülmenize gerek yok. Kalıcı makyaj uygulamalarından biri olan microblading sayesinde hayalinizdeki kaşlara kavuşabilirsiniz. 1 saat gibi kısa bir sürede uygulanır. Gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansızdır.

Microblading kaş uygulamasının dövmeden ayrılan bazı noktaları vardır. Microblading dövme gibi kaş bölgesinin içini boyama işlemi değildir. Özel bir kalem yardımıyla kaşların arasına tek tek ince çizgiler çekilir ve doğal bir görünüm yakalanır. İşlem sırası şu şekildedir: