KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Microblading işlemi nedir? Nasıl yapılır?

Microblading işlemi nedir? Nasıl yapılır?

Perihan Gövel Perihan Gövel 31.12.2020 14:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Microblading işlemi nedir? Nasıl yapılır?

Kalıcı makyaj uygulamaları arasında yer alan microblading seyrek kaşlara sahip olanların imdadına koşar. Microblading tekniğiyle kaşlara daha dolgun bir görünüm kazandırılır. Microblading nedir sorusunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Gür ve dolgun kaşlara sahip olmak için microblading uygulaması yaptırabilirsiniz. Uzman ellerde yapılan bu işlemle hayalinizdeki ifadeyi yakalayabilirsiniz. İşlem öncesi ve sonrasında dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlara uyarsanız microblading işlemi 18 aya kadar dayanır. Yüz tipinize uygun tasarımlarla yapılacak bu zararsız bir işlemle hayalinizdeki görünüme kavuşabilirsiniz.

Kaş Kontürüyle Çekici Bakışlara Kavuşun

Kaşlar yüz ifadesine doğrudan etki eder. Daha dolgun kaşlara sahip olmak herkesin arzusudur. Çeşitli nedenlerden dolayı seyrelen kaşlarınız için üzülmenize gerek yok. Kalıcı makyaj uygulamalarından biri olan microblading sayesinde hayalinizdeki kaşlara kavuşabilirsiniz. 1 saat gibi kısa bir sürede uygulanır. Gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansızdır.

Microblading kaş uygulamasının dövmeden ayrılan bazı noktaları vardır. Microblading dövme gibi kaş bölgesinin içini boyama işlemi değildir. Özel bir kalem yardımıyla kaşların arasına tek tek ince çizgiler çekilir ve doğal bir görünüm yakalanır. İşlem sırası şu şekildedir:

  • Kaşın şekli altı farklı ölçü kullanılarak belirlenir.
  • Her işlemde kişiye özel bir iğne kullanılır.
  • Ten ve kaş rengine uygun bir boya seçilir.
  • Uygulama alanına anestezik bir krem sürülür.
  • Kaş aralarına özel bir kalemle küçük yarıklar açılır.
  • Yarıkların içi belirlenen renkteki boyayla doldurulur.
  • İşlem bitince kontrol aşamasına geçilir ve eksik kalan yerler yeniden boyanır.

Microblading Uygulamasının Avantajları

  • Bu uygulamadan yararlanmaya karar verdiyseniz pek çok avantajla karşılaşabilirsiniz.
  • Kaşların doğallığını bozmaz.
  • Daha gür ve canlı bir kaş yapısı elde etmenizi sağlar.
  • Organik içerikli boyalar kullanıldığından cilde zarar vermez.
  • Her zaman bakımlı görünmenize yardımcı olur.
  • Kaş alma işlemi çok daha kolay yapılır.
  • Dövme uygulamaları gibi cilt altına kadar etki etmez.

Kaç Saatte Yapılır, Ne Kadar Dayanır?

Microblading kaş yapımı 1 saat gibi bir sürede tamamlanır. Kaşınızın durumuna göre bu süre artabilir ya da azalabilir. Teknisyenler yüz hatlarınıza ve trendlere uygun kaş modelini yüzünüze çizer. Beğendiğiniz takdirde hemen uygulamaya geçilir. İşlem tamamlandıktan sonra günlük hayatınıza devam edebilirsiniz.

Microblading uygulaması 8 ay ila 18 ay arasında bir kalıcılığa sahiptir. Kalıcılıkta etkili olan en önemli unsur cilt tipinizdir. Nem oranı ve kıl yapısı da işlemin kalıcılığı üzerinde etkili durumlardır. Cilt hücreleri yenilendikçe kaşa uygulanan boya pigmentleri parçalanıp yok olur. Zamanla boşalan bölgelere rötuş yapılarak microblading işlemi tekrarlanabilir.

Uygulama Sonrası Bakım Nasıl Yapılır?

  • Microblading sonrası dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlara uyduğunuzda işlemden maksimum fayda sağlayabilirsiniz.
  • İşlemden sonra 4 saat boyunca kaşlarınızı suyla yıkamamaya dikkat etmeniz gerekir.
  • Kaşlarınızı ovmamalısınız.
  • Bir hafta süreyle yıkama işleminden önce vazelin sürerek kaşlarınızı kapatabilirsiniz. Vazelin kaşların suyla temasına engel olur.
  • İşlemden sonra 24 saat süreyle ağrı kesici ilaç almamanız önerilir.
  • Uygulama yapılan alan iyileşmeye başladıkça kepek oluşabilir ve kaşıntı yapabilir. Zedelemeden kaşımaya özen gösterebilirsiniz.
  • İki hafta boyunca peeling yapmamanız ve cilt bakım ürünleri kullanmamanız tavsiye edilir.
  • Solaryuma girmemeniz gerekir.
  • Kontrollerinizi düzenli olarak yaptırmanız önemlidir.

Microblading Yaptırmadan Önce Bunlara Dikkat Edin

Microblading kaş uygulamasına karar verdikten sonra iyi bir araştırma yapmanız gerekir. Microblading çok hassas bir uygulamadır. Yanlış bir işlem sonucunda bütün yüz ifadeniz değişebilir ve hoş olmayan bir görünüme sahip olabilirsiniz. Bu durumla karşılaşmak istemiyorsanız uygulamayı yapacak teknisyenin gerekli sertifikalara ve beceriye sahip olduğundan emin olmanız gerekir. Önceki çalışmalardan referans alabilirsiniz. Yeterli tecrübeye sahip uzman teknisyenler sorduğunuz her soruya kesin bir dille yanıt verirler. Kaçamak cevap verenlerden uzak durmanız gerekir.

Hijyen kurallarına harfiyen uyan merkezleri tercih edebilirsiniz. En önemli aşama çizim aşamasıdır. Düzgün bir çizim çalışması için vakit ayırabilirsiniz. Acele etmemeniz ve teknisyenin de acele etmesine izin vermemeniz önemlidir. Kullanılan boyaların içeriğini öğrenerek formüllerin cilde zararı bulunmadığından emin olabilirsiniz.

Microblading Uygulamasının Zararı Var mı?

Tecrübe sahibi doğru ellerde yapılan microblading zararları bulunmayan bir işlemdir. İnsan sağlığına bilinen bir zararı yoktur. Teknisyenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olması önemli bir noktadır. Kullanılan boyaların asit ve kanserojen madde içermemesi gerekir. İğne uçları tek kullanımlık ve steril olmalıdır.

Yüz Tipinize Uygun Kaş Tasarımları

  • Doğru yüz tipine doğru kaş tasarımı yapılmalıdır. Yüz hatlarına uygun olmayan kaş uygulamalarında sonuç hüsran olabilir.
  • Oval yüz hatlarına sahip kişilere yana doğru genişleyen kaş tasarımları yapılabilir.
  • Mümkün olduğunca uzun ve çok hafif kavisli olması sağlanabilir.
  • Kalp biçiminde yüz hatlarına sahip olanlarda derin bir ifade yakalamak için koyu ve kalın kaş uygulaması yapılabilir.
  • Kaşların tam olarak göz yapısının bittiği yerde bitmesi gerekir. Daha uzun olması tavsiye edilmez.
  • Yuvarlak yüz hatlarına sahipseniz olduğunuzdan kilolu görünebilirsiniz. Bundan dolayı kaşlarınız mümkün olduğunca kavisli tasarlanmalıdır.
  • Net açılı bir uygulama yapılabilir. Belirgin kaşlar yüze dengeli ve hoş bir ifade katar.
  • Uzun yüz hatlarını yana doğru genişleterek yumuşatmak gerekir. Bunun için en uygun kaş tasarımı kavissiz modellerdir.
  • Kalın kaşlar uzun yüzler için uygundur.
  • Kare yüz hatlarına sahipseniz yüz hatlarınız oldukça belirgindir. Bu yüz tipinde kaşların çok kalın yapıda olmasına gerek bulunmaz.
  • Yuvarlak kavisli kaş modelleri kare yüz hatlarına sahip olanlar için idealdir. Bu model yüze yumuşak bir ifade kazandırır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
O ülke kadınlarının sırrı 5 yöntemde gizli!O ülke kadınlarının sırrı 5 yöntemde gizli!
18 Aralık'ta doğanların burç özellikleri18 Aralık'ta doğanların burç özellikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in acı günü

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in acı günü

Konfor alanından çıkmaya çalışıyor!

Konfor alanından çıkmaya çalışıyor!

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Vajinal mantar nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır?

Vajinal mantar nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır?

Vajinal kuruluğa karşı kullanılıyor: Kayganlaştırıcı nedir? Kullanımı ve tercih sebepleri nelerdir?

Vajinal kuruluğa karşı kullanılıyor: Kayganlaştırıcı nedir? Kullanımı ve tercih sebepleri nelerdir?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Artık hamilelik pozlarıyla gündemde

Artık hamilelik pozlarıyla gündemde

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aldatıldığını gözlerinden anladı! Binlerce kişi bu olayı konuşuyor

Aldatıldığını gözlerinden anladı! Binlerce kişi bu olayı konuşuyor

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

Diğer Haberler

Hintli kadınların dillere destan güzellik sırrı! Saç uzatmalarının 5 yöntemi

O ülke kadınlarının sırrı 5 yöntemde gizli!

Muz kabuğunun faydaları 'yok artık' dedirten cinsten! Hem cildi parlatıyor, hem de...

Yok artık çöpe atmak! Önce yüzünüze, sonra...

Saç uzatma yöntemleri: Sığır iliğinden tutun, soğan suyuna varana kadar...

Sığır iliğinden tutun, soğan suyuna varana kadar...

Herkes onun peşinde! Down sendromlu kızın ilham veren modellik yolculuğu

Herkes onun peşinde! İlham veren yolculuk

Ünlülerin gençleşme sırrından yaptırdı! Makyajını sildi gerçek göründü

Makyajını silince gerçek göründü

Kaş ve bıyıklarınızı iple alırken dikkat

Kaş ve bıyıklarınızı iple alırken dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.