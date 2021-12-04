Microsoft işletim sistemini özelleştirmenin yeni yolunu deniyor

Buna göre yenilenmiş başlat menüsü ile daha fazla sabitlenmiş uygulama veya daha fazla önerilen uygulama ve dosya göstermesi sağlanabilecek. Bu değişimin anlamı tabi ki Windows 10 Başlat menüsüne bir dönüş yaşanması değil.

Windows 11 minimalizme öncelik veriyor ve tüm uygulamalarınızla dolu yoğun bir Başlat menüsü bu kalıba pek uymaz. Diğer değişikliklerin yanı sıra, Insider derlemesi ek monitör ekranlarında tarih ve saati görev çubuğuna geri getirecek. Microsoft’un görev çubuğunu özelleştirmek için daha fazla yol keşfetmemesi bazı analistler tarafından eleştiriliyor. Yeni işletim sistemi ile Windows etiketlerini kaybetmek masaüstümüzü daha temiz hale getirdi, ancak Windows 10’a kıyasla gezinmesi daha zor oldu.

Yeni Windows 11 Insider yapısı, Microsoft’un yerleşik ekran okuyucusu olan Narrator’ı kullanırken Edge web tarayıcısını kullanmayı da kolaylaştıracak. Ayrıca, eskiyen Kontrol Panelinden ve daha temiz Ayarlar uygulamasına geçişte daha fazla seçenek görmeyi bekleyebilirsiniz. Buna Ağ Bulma ve Dosya/Yazıcı Paylaşımı gibi Gelişmiş Paylaşım ayarları dahil.

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