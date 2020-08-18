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Mide ameliyatı başarısız olan kadın 38 kiloya düştü

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

58 yaşındaki Julie Dunbar, ağırlığı 127 kiloya ulaşınca mide ameliyatı olmaya karar verdi. Ancak Julie, mide kelepçe ameliyatı sonrasında ölümün eşiğine geldi.

Mide ameliyatı başarısız olan kadın 38 kiloya düştü

“Akıl sağlığı sorunlarım vardı ve aldığım ilaçlar kilo almama neden olmuştu. İlaçlar nedeniyle asla doymuyordum ve bu nedenle diyet yapmak benim için kolay değildi” diyen Julie Dunbar, ağırlığı 127 kiloya ulaşınca, mide kelepçe ameliyatı olarak hayatını değiştirmeye karar verdi.

Su aerobiği yapan ve çeşitli diyetler deneyen Julie, tüm çabalarına rağmen günden güne daha çok kilo aldı. Ameliyat olmaya karar veren Julie’nin midesinin yüzde yetmişi ve bağırsağının üçte ikisi operasyonla alındı. Fakat Julie, operasyondan birkaç saat sonra kendisini kötü hissetmeye başladı. “Eve döndüğümde karın bölgemde ağrılar oluştu. Her geçen gün kendimi daha kötü hissetmeye başladım” diyen Julie, bir yıl içinde yetersiz beslenme ve vitamin eksikliği nedeniyle ağırlığının üçte ikisini kaybetti.

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ŞİDDETLİ KİLO KAYBI

Operasyon sonrası yemek yiyemeyen ve bu nedenle olması gerekenden çok daha fazla kilo kaybeden Julie “Aynada kendime bakamıyordum. Hiç böyle görünmemiştim. İskelet gibiydim, kemiklerim belli oluyordu. Çok kötü hissettiğim için hiçbir yere gidemiyordum” dedi.

Bunun üzerine altı hafta süren bir tedaviye başlamış olsa da, Julie hala ameliyatın olağandışı yan etkilerini hissetmeye devam etti. Gittiği bir beslenme uzmanı Julie’e eğer profesyonel bir yardım almazsa öleceğini söyledi.

Julie bağırsaklarına bir metre daha ekleme yapılması nedeniyle tekrar bıçak altına yattı. İkinci ameliyat sonrası kilo almaya başlayan Julie şu an uyguladığı beslenme düzeni nedeniyle günde 5 bin kalori alıyor. Bu sayı, ortalama bir kadının günde aldığı kalori sayısının iki katından fazla.

Mide operasyonun dehşet verici etkisi olabileceğinin farkına varmadığını söyleyen Julie, 40 farklı ilaç kullanıyor. Julie’nin oseoporoz, denge, görme ve hareket kabiliyeti ile ilgili sorunları var.

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