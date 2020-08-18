Mide ameliyatı başarısız olan kadın 38 kiloya düştü

“Akıl sağlığı sorunlarım vardı ve aldığım ilaçlar kilo almama neden olmuştu. İlaçlar nedeniyle asla doymuyordum ve bu nedenle diyet yapmak benim için kolay değildi” diyen Julie Dunbar, ağırlığı 127 kiloya ulaşınca, mide kelepçe ameliyatı olarak hayatını değiştirmeye karar verdi.

Su aerobiği yapan ve çeşitli diyetler deneyen Julie, tüm çabalarına rağmen günden güne daha çok kilo aldı. Ameliyat olmaya karar veren Julie’nin midesinin yüzde yetmişi ve bağırsağının üçte ikisi operasyonla alındı. Fakat Julie, operasyondan birkaç saat sonra kendisini kötü hissetmeye başladı. “Eve döndüğümde karın bölgemde ağrılar oluştu. Her geçen gün kendimi daha kötü hissetmeye başladım” diyen Julie, bir yıl içinde yetersiz beslenme ve vitamin eksikliği nedeniyle ağırlığının üçte ikisini kaybetti.

ŞİDDETLİ KİLO KAYBI

Operasyon sonrası yemek yiyemeyen ve bu nedenle olması gerekenden çok daha fazla kilo kaybeden Julie “Aynada kendime bakamıyordum. Hiç böyle görünmemiştim. İskelet gibiydim, kemiklerim belli oluyordu. Çok kötü hissettiğim için hiçbir yere gidemiyordum” dedi.