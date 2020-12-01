Mide asidine ne iyi gelir? Mide asidi neden olur ve nasıl geçer?

Mide yanması daha çok yemeğin veya mide asidinin ağıza kadar çıkması ile oluşur. Özellikle beslenme alışkanlığı düzensiz olan ve stresli kişilerde çok sık görülür. İlaç tedavisi ile bu soruna çözüm bulabilir, bunun yanı sıra uzmanlar tarafından önerilen doğal yöntemleri de uygulayabilirsiniz.

Mide Asidi Nedir?

Sindirim önce ağızda başlayan, mide ve sonrasında bağırsaklarda devam eden bir işlemdir. Sindirime yardımcı birçok organın yanında insan vücudu sindirimi kolaylaştıran sıvılar salgılar. Bunların en başında ise mide asidi gelir. Mide asidinin pH seviyesi sağlıklı bireylerde 2 ile 3 arasında değişir. Vücutta bu sıvıların salgılanması kadar miktarı da önemlidir. Asit oranının artması gastrit, reflü, ülser gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Asit oranın azalması da hazımsızlık problemlerini beraberinde getirir. Bu nedenle vücutta salgılanan ve sindirime yardımcı olan mide asidinin uygun miktarda salgılanması gerekir.

Mide Asidinin Görevleri Nelerdir?

Mide asidinin en önemli işlevlerinden biri sindirim sürecinde yer almasıdır. Yiyecekleri asit özelliği ile parçalamada bir numaralı görevi üstlenir. Aynı zamanda sindirime yardımcı olan diğer sindirim enzimlerinin aktifleştirilmesinde görev alır. Pankreas üzerinden salgılanan sindirim enzimleri vücutta inaktif halde bulunurken bağırsaklarda aktif olarak görev alır. Dolayısıyla sindirim enzimlerinin doğru bir şekilde çalışabilmesi için mide asidinin varlığı oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra mide asidi bağırsak florasını da kontrol eder. Zararlı bakterilerin seviyesini kontrol altında tutar. Bir diğer görevi ise yiyecekler üzerinden vücudunuza giren patojenleri etkisiz hale getirmektir. Yiyecekler üzerinden vücuda giren patojenler etkisiz hale getirilmezse, vücut birçok enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalır. Yiyeceklerden kaynaklı bir enfeksiyon oluşmuş ise sindirim enzimleri doğru bir şekilde çalışmıyor demektir. Mide asidi sindirim enzimlerinin doğru bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.