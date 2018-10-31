Mide bulandıran olay! İdrarını bir şişeye koyup..

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta, kavşaklarda kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını silip, para isteyen kişiler hakkında, şikayet olması halinde gasptan işlem yapılarak adli makamlara teslim edileceğini açıkladı. Asayiş Şubesi, Toplum Destekli ve Çocuk Şubesi ekiplerince kent merkezindeki kavşak ve trafik ışıklarında sıkı denetim başlatıldı.

SÜRÜCÜLERİ GASP ETTİ

Dün saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kartal kavşağında Tanju Ç. ve kardeşi Y.Ç.'nin kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını zorla temizlemeye çalışıp, sürücülerden para istediklerini belirlendi. Mobese kameralarına yansıyan görüntülerde, Tanju Ç.'nin, idrarını bir şişeye yaptığı, ardından da bununla araçların camlarını sildiği ve sürücülerden para aldığı görüldü.

BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Harekete geçen Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Tanju Ç.'nin üzerinden, içine idrarını yaptığı şişe ve cam silici çıktı. Kardeşi Y.Ç.'nin üzerinde ise 50 santim uzunluğunda 'Rambo' da denilen bıçak ele geçirildi. Tanju Ç.'nin bıçağı, polisleri görünce kardeşine verdiği ortaya çıktı.

Araç sahiplerinden O.Y., Nevşehir'in Ürgüp ilçesi nüfusuna kayıtlı Tanju Ç. ve kardeşi Y.Ç.'den şikayetçi oldu. Y.Ç., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şubesi'ne teslim edildi.

