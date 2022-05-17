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  4. Mide bulandıran olay! İnsan sağlığını hiçe saydılar

Mide bulandıran olay! İnsan sağlığını hiçe saydılar

17.05.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir işletmede merdiven altı gıda üretimi yapıldığı ihbarında bulunuldu. Zabıta ekipleri işletmeye baskın düzenledi. Baskında yabancı uyruklu kişilerin hijyenik olmayan koşullarda tavuk kıyması imal edip sattığı belirlendi. Mide bulandıran ve halk sağlığını hiçe sayan görüntülerin ardından zanlılara cezai işlem uygulandı.

Mide bulandıran olay! İnsan sağlığını hiçe saydılar

Hijyen kurallarını gözetmeden üretim yapan işletmelerden bir yenisi daha ortaya çıktı. İstanbul'un Osmangazi ilçesinde merdiven altı bir işletmenin sağlıksız koşullarda, kaçak olarak tavuk kıyması ürettiği, ardından da piyasaya sürdüğü belirlendi. İşletmeye baskın düzenleyen ekipler, insan sağlığını hiçe sayan yabancı uyruklu kişileri yakaladı.

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Ruhsatsız ve hijyenik olmayan ortamda tavuk kıyması yapılarak piyasaya sürüldüğü ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Demirtaş Barbaros Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki merdiven altı işletmeye baskın düzenledi.

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Operasyonda kaçak olarak tavuk kıyması yaptığı belirlenen yabancı uyruklu kişiler yakalandı. Kaçak işletmedeki sağlıksız koşullar, insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Hiçbir hijyen koşulunun uygulanmadığı merdiven altı işletmede ele geçirilen tavuklar imha edilmek üzere ekiplerce toplatılırken, kaçak kesim yapan zanlılar hakkında cezai işlem uygulandı.

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Gaziosmanpaşa
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