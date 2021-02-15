Mide bulandıran olay! Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Edinilen bilgilere göre, Hakkari’de E.T. adlı memur, 26 Ocak’ta “kahve içmek” bahanesiyle aynı kurumda memurluk yapan G.A.Ü.’nün evine giderek tecavüz etti. G.A.Ü. bir gün sonra yaşadığı tecavüzü kurum müdürüne anlattı. G.A.Ü. bunun üzerine bir polis eşliğinde hastaneye götürüldü. G.A.Ü., 28 Şubat’ta ise İl Emniyet Müdürlüğünde ifade vererek, mesai arkadaşı E.T. hakkında şikayetçi oldu.

G.A.Ü., “Kendisine ben bundan sonra ne yapacağımı dedim. Ortada kaldığımı evlenmemiz gerektiğimi aksi halde ailem tarafından öldürüleceğimi söyledim. ‘Benim çok borcum var, evliliği düşünmüyorum’ diyerek odadan çıktı” şeklinde ifade verdi.

G.A.Ü. olaydan bir gün sonra E.T'nin bulunduğu odaya tekrardan gittiğini ve “evlilik” isteğine olumlu karşılık bulmadığını kaydetti.

RIZA İDDİASI

G.A.Ü.’nün şikayeti üzerine E.T.’nin “cinsel saldırı” şüphesiyle ifadesi alındı. E.T. ifadesinde, G.A.Ü.’nün odasına gittiğini kabul ederek, olayların rıza dahilinde geliştiğini iddia etti. G.A.Ü. ile daha önce tanışıklığının bulunduğunu kaydeden E.T. tecavüz etmediğini ileri sürdü.