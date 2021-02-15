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  4. Mide bulandıran olay! Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Mide bulandıran olay! Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

15.02.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Mide bulandıran olay! Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Hakkari’de bir kurumda görevli E.T. adlı memurun, aynı kurumda farklı bir birimde memur olarak çalışan G.A.Ü. adlı kadına tecavüz ettiği iddia edildi. Yaşanan olay, G.A.Ü.’nün yaptığı suç duyurusu üzerine açığa çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Hakkari’de E.T. adlı memur, 26 Ocak’ta “kahve içmek” bahanesiyle aynı kurumda memurluk yapan G.A.Ü.’nün evine giderek tecavüz etti. G.A.Ü. bir gün sonra yaşadığı tecavüzü kurum müdürüne anlattı. G.A.Ü. bunun üzerine bir polis eşliğinde hastaneye götürüldü. G.A.Ü., 28 Şubat’ta ise İl Emniyet Müdürlüğünde ifade vererek, mesai arkadaşı E.T. hakkında şikayetçi oldu.
G.A.Ü., “Kendisine ben bundan sonra ne yapacağımı dedim. Ortada kaldığımı evlenmemiz gerektiğimi aksi halde ailem tarafından öldürüleceğimi söyledim. ‘Benim çok borcum var, evliliği düşünmüyorum’ diyerek odadan çıktı” şeklinde ifade verdi.
G.A.Ü. olaydan bir gün sonra E.T'nin bulunduğu odaya tekrardan gittiğini ve “evlilik” isteğine olumlu karşılık bulmadığını kaydetti.

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RIZA İDDİASI

G.A.Ü.’nün şikayeti üzerine E.T.’nin “cinsel saldırı” şüphesiyle ifadesi alındı. E.T. ifadesinde, G.A.Ü.’nün odasına gittiğini kabul ederek, olayların rıza dahilinde geliştiğini iddia etti. G.A.Ü. ile daha önce tanışıklığının bulunduğunu kaydeden E.T. tecavüz etmediğini ileri sürdü.

EVLİLİK VAADİYLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Olayın emniyete yansıması üzerine E.T.’nin babası, G.A.Ü.’nün babası ile irtibata geçerek 8 Şubat’ta Ankara’dan Hakkari’ye geldi. Sonrasında G.A.Ü. ile E.T.’nin evlendirilmesine karar verildi. Evlilik kararının ardından E.T.’nin babası yeniden Ankara’ya dönerken, 11 Şubat tarihi için alınan sağlık raporunun ardından nikah randevusu alındı. Ayrıca G.A.Ü., emniyete yaptığı şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe verdi. Şikayetin geri çekilmesi sonrası E.T. evlilik kararından caydı.

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G.A.Ü.’nün babası Y.Ü., evliliğin gerçekleşmemesi üzerine 12 Şubat’ta hem E.T. hem de babasından şikayetçi oldu. G.A.Ü.’nün babası Y.Ü. yaptığı şikayette, “Bu şahıs ve ailesi bizle irtibata geçerek ‘kızın G.A.Ü. ifadesinden vazgeçsin biz oğlumuzu kızınız ile evlendireceğiz’ dediler. Daha sonra 8 Şubat’ta E.T.’nin babası Ankara’dan Hakkari’ye geldi ve biz bu şahıs ile konuştuk, çocuklarımızın evlenmeleri için aynı gün Hakkari merkezde bulunan bir iş yerinden iki adet yüzük alarak, E.T'nin babası kızım ve oğluna yüzükleri taktı. Yüzük taktından sonra Ankara’ya döndüler. Kızım 10 Şubat’ta Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, E.T ile nişanlandıklarını ve nikah için gün aldıklarını belirterek, şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe verdi. Beni ve kızımı evlenme vaadiyle kandırarak şikayetimizden vazgeçiren E.T. ve babasından şikayetçiyim” şeklinde beyanda bulundu.

"İKİ DEFA İNTİHARA KALKIŞTIM"

Kimsenin kendisine inanmayacağını bildiği için bağırmadığını ifade eden G.A.Ü., E.T.’nin Ankara’da “izinde” olduğunu kaydetti. Çok zor günler geçirdiğine dikkati çeken G.A.Ü., yaşadıklarından kaynaklı iki defa intihara kalkıştığını ve kendisine engel olunduğunu belirtti.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
tecavüze uğrayan kadın evlilik denince hiçbişey olmamış gibi davranabilir mi? hııı tabi tabi

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