Mide bulandırıyor, üstüne para veriyorlar! Gaz çıkardığı videoları satarak ayda 4 bin dolar kazanıyor

Şaşkına çeviren olayın adresi İngiltere. Emma Martin adındaki 48 yaşındaki kadın gaz çıkarma işinden para kazanıyor.

Parayı bulunca gaz yapan yiyeceklerden de sık sık tüketen Emma, "Çok fazla salata, kuşkonmaz ve avokado yiyorum. Favorilerimden biri lahana salatası ve kuru fasulye. İkisini karıştırıp yiyorum. Kocam bu işi yaptığımı biliyor ancak ailem bilmiyor. Bilseler kuşkusuz bana tepki gösterirler ama ben yetişkin bir kadınım'' diyerek yaptığı işi anlatıyor.

Daha sadık takipçilerine özel yapım videolar satan 48 yaşındaki kadın, özel kliplerinin maliyetinin dakikada 7 dolar olduğunu söylüyor.

Emma'nın şu anda OnlyFans'te yaklaşık 300 abonesi var ve her ay siteden 2.400 dolar net kazanıyor. Ardından, en iyi müşterileri için hazırladığı özel videolardan fazladan 1.800 dolar daha kazanıyor.

Emma beyaz yakalı müşterilerinin oldukça fazla olduğunu söylerken, bu iyi gizlenmiş bir fetiş diyor.



