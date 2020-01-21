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  4. Mide sağlığı için ne yapılmalı? Mide sağlığı için yapılması gerekenler

Mide sağlığı için ne yapılmalı? Mide sağlığı için yapılması gerekenler

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

Mide sağlığı farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabiliyor. Sağlıksız besin tercihleri, abur cubur alışkanlıkları, düzensiz öğün aralıkları ve stres gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan mide sorunlarının çözülmesi için bazı önerilere kulak vermek hayat kurtarabiliyor. Midedeki herhangi bir problem de sindirim sisteminin bütününü ve genel sağlık durumunu olumsuz etkiliyor. Bu nedenle mide sağlığını korumak düşünüldüğünden daha fazla önem taşıyor. Peki mide sağlığı içine ne yapılmalı? İşte cevabı

Mide sağlığı için ne yapılmalı? Mide sağlığı için yapılması gerekenler

Mide sağlığı için ne yapılmalı sorusu karşısında ilk olarak söylenenler işlenmiş ve hazır gıdalardan uzak durmak, düzenli bir şekilde doğal besinler tüketmek oluyor. Mide sağlığını geri kazanmaya yardımcı olan bu önerilere kulak vermek mide hastalarını oldukça rahatlatıyor. Peki mide sağlığı için bunlar dışında ne yapmak gerekiyor? Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, mide sağlığını korumak için alınması gereken 7 önlem hakkında bilgi verdi.

  1. Her yemekten önce mümkünse, 1 ya da 2 yemek kaşığı elma sirkesi içilmelidir. Fermente elma sirkesi mide yanmasını giderip, azalan mide enzimini yerine koymaktadır. Aynı zamanda doğal bir dezenfektan olduğu için besinlerle alınan bakterileri de yok etmektedir.

  2. Haşlanmış ya da fermente edilmiş kırmızı pancar, mide asidi olan betain Hcl için en iyi kaynaktır. Kırmızı pancar, safra asitlerini de uyaracağından kabızlığa çok iyi gelmektedir. Hatta haşlanmış pancarı elma sirkesiyle birlikte tüketmek de fermente edemeyenler için çok kısa ve net çözümdür.

  • Yemeğe 15 dakika kala su tüketimi sonlandırılmalıdır. Yemek boyunca ve yemekten 1 saat sonrasına kadar su içilmemelidir. Düşük mide asidi hazmı zorlarken onun, su ya da diğer sıvılar tarafından seyreltilmesi, hazmı daha da zorlaştırmaktadır.

  • Lokmalar mutlaka iyice çiğnenmeli, her lokma için bu sayı 8-9 kez olmalıdır. İyice çiğnenen besinlerin sindirimi kolay olmakta ve beyin, tokluk hissini daha çabuk kavramaktadır.

  • Akşam öğününde çiğ salata tüketilmemelidir. Çiğ sebze ve meyvelerin hazmı zor olmaktadır. Bu sebeple daha çabuk sindirilebilen buharda pişirilmiş sebze, zeytinyağlı sebze, avokado ya da fermente sebzeler tercih edilmelidir.

  • Ev yapımı fermente gıdalar sindirime yardımcı olan, bağırsak florasını güçlendiren ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren önemli probiyotik besinlerdendir. Evde fermente edilmiş lahana turşusu suyu aynı sirke kullanımındaki gibi yemekten önce 1 ya da 2 yemek kaşığı içilebilir.

  • Beslenme düzeninde hamur işi ve mayalı karbonhidrat grubu azaltılmalı, protein içeren besinler daha çok tüketilmelidir.

    • MİDE SAĞLIĞINIZ İÇİN BU ÇAYLARI DENEYİN

    Bazı bitkilerin, kaynayıp dinlenmiş sıcak suda 15 dakika demlenerek günde bir kez tüketilmesi de mideyi rahatlatmaktadır.

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    20 gr. Papatya

    20 gr. Meyan Kökü

    10 gr. Rezene

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    20 gr. Papatya

    20 gr. Meyan Kökü

    10 gr. Nane Yaprağı

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    10 gr. Kişniş Tohumu

    10 gr. Rezene

    10 gr. Kimyon Tohumu

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