Midesi hassas olanlar dikkat! İshal, kabızlık şikayeti artıyorsa...

Son dönemde birçok insanın beslenme, yaşam, uyku alışkanlıklarının değiştiği biliniyor. Bu durumdan özellikle ‘ikinci beynimiz’ olarak nitelendirilen bağırsaklarımız olumsuz etkilendi. Bağırsaklardaki faydalı bakterilerin vücut direncini yükseltmede de etkili olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün önerilerde bulundu.

BAĞIRSAK FLORASI DİRENCİ ARTIRIYOR

Sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmanın vücut direncini yükselttiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Gastroentereoloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün, "Bağırsak florası direncimizi artırır. Anksiyete ve depresyon ise direncimizi düşürür. Öncelikle kendimizi ‘pandemi süreci geçecek’ diye telkin etmeliyiz. Ne kadar stres yaşarsak bağırsaklarımız kasılmaya, ağrı oluşmaya ya da ishal, kabızlık olmaya başlıyor. Bunlarla mücadele etmek için yararlı bakterileri vücudumuza almalıyız. Doğal probiyotikler, turşu suyu ve sirkede yararlı bakteriler vardır. Bunlar asidik yiyecekler. Bu nedenle midesi ağrıyan kişilerin bu ürünleri tok karnına ve az miktarda almalarını öneriyoruz. Bunun yanı sıra ev yapımı yoğurtlar da faydalı. Yoğurt yaparken içine toz halindeki probiyotiklerden de katabilirsiniz. Bunlar da bağırsaklarımızın düzenli çalışmasını sağlayacaktır.” dedi.