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Midesinden 192 gram eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 09:44 | Son Güncelleme

MERSİN'de, 15 paket halinde 192 gram eroini midesinde taşıyan B.D.

Midesinden 192 gram eroin çıktı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, 15 paket halinde 192 gram eroini midesinde taşıyan B.D. adlı uyuşturucu kuryesi yakalandı. Uyuşturucu paketleri ameliyatla midesinden çıkarılan kurye, tedavisinin ardından tutuklandı.
Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortadoğu ülkelerine gidip gelen Türk vatandaşı B.D.'nin (30) uyuşturucu kuryesi olduğunu belirledi. Kuryenin Mersin'e uyuşturucu getireceği bilgisini alan narkotik polisi, takibe aldığı şüpheliyi kente geldiği anda gözaltına aldı. Üzerinde uyuşturucu bulunamayan şüpheli, sorgusunda 192 gram eroini paket 15 küçük paketlere koyup, yuttuğunu ve midesinde taşıdığını itiraf etti. Bunun üzerine hastaneye götürülen kurye, uyuşturucuları doğal yoldan çıkaramayınca ameliyata alındı. Midesindeki uyuşturucu alınan B.D., tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Midesinden 192 gram eroin çıktı

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