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Midilli’ye kaçarken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 20:58 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na bir tekneyle yasadışı yollarla giderken, Çıplak Ada açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanan 17 FETÖ şüphelisinden 9’u çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.1 Haziran’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 12 yetişkin erkek, 5 yetişkin kadın ve 6 çocuktan oluşan toplam 23 kişilik bir grup, yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına kaçma teşebbüsünde bulundukları sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanarak Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen şüphelilerin soruşturmalarının ardından şüphelilerde 8’i bugün adliyeye çıkarıldı.

Midilli’ye kaçarken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na bir tekneyle yasadışı yollarla giderken, Çıplak Ada açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanan 17 FETÖ şüphelisinden 9’u çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
1 Haziran’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 12 yetişkin erkek, 5 yetişkin kadın ve 6 çocuktan oluşan toplam 23 kişilik bir grup, yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına kaçma teşebbüsünde bulundukları sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanarak Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen şüphelilerin soruşturmalarının ardından şüphelilerde 8’i bugün adliyeye çıkarıldı. R.Ö., S.G., F.B., A.K., H.D., A.D., A.S.T. ve Ö.Ö. isimli 8 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 şüpheli Adli Kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Yakalanan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu oldukları belirlenen 2 şüpheli Manisa Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, teslim edilen H.B. isimli bir kişinin de Manisa’da tutuklandığı, diğer şüpheli hakkında gözaltı sürecinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan ebeveynleriyle birlikte bulunan 6 çocuğun ise Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

Midilli’ye kaçarken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Midilli’ye kaçarken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Midilli’ye kaçarken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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