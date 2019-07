Midyat’ta lokantaya girip hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Mardin’in Midyat ilçesinde, bir lokantaya girip hırsızlık yapan zanlı güvenlik kameralarına yakalandı.

İş yeri sahibi hırsızlık olayını fark etmesi üzerine durumu asayiş ekiplerine bildirdi. Hırsız M.A., Şelale Parkı yakınlarında kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, dün sabah saat 05.48 saatlerinde, Midyat Akçakaya Mahallesi 101 Nolu Sokakta bulunan bir lokantaya giren M.A.’nın hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Sabah iş yerini açan esnaf kapı kilidinin açılıp kasasına girildiğini fark edince durumu, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkarak M.A., isimli hırsızın eşkalini tespit ederek çalışma başlattı. Kimlik ve eşkali belirlenen zanlı yapılan çalışmalar sonucunda Şelale Parkı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

İş yeri sahibi Hüseyin Arslan, sabah geldiğinde olayı fark ettiğini söyledi. Arslan, "Sabah saat 07:30’da iş yerimi açtığımda baktım kilidimin kırıldığını fark ettim. Hemen kamera kayıtlarına baktım. Hırsız girmiş kasamı açmış kasadaki bütün paralarımı almış, hemen polis arkadaşlara haber verdim. Sağ olsunlar gelip ilgilendiler. Hassasiyetlerinden dolayı onlara teşekkür ederim. Yakalamışlar şu an gözaltına alınmış, polis arkadaşlara emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.