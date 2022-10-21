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Midyenin faydaları ve zararları nelerdir? Midyenin taze olduğu nasıl anlaşılır?

21.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Midye, ülkemizin sahil kısımlarında yetişen ve çokça tüketilen bir su canlısıdır. Çoğunlukla siyah renkli oval bir yapıdadır. İnsan sağlığına çeşitli faydaları olduğu düşünülen midyenin aynı zamanda aşırı tüketilmesi halinde birtakım zararlarından bahsetmek mümkündür. Midyenin faydaları ve zararları nelerdir?

Midyenin faydaları ve zararları nelerdir? Midyenin taze olduğu nasıl anlaşılır?

İçindekiler

  • Midyenin Kalorisi ve Besin Değeri
  • Midyenin Faydaları Nelerdir?
  • Midyenin Taze Olduğu Nasıl Anlaşılır?
  • Midyenin Zararları Nelerdir?

Halk arasında 'dolma' ve 'tava' haliyle sevilse de dünyada birçok yenme şekli vardır. Hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilen yüksek besleyici özelliktedir. Midyeyi bazı kişiler ağzına sürmezken, bazıları ise bir oturuşta onlarca tüketebilir. Sabit deniz canlısıdır ve deniz suyunu filtrelemekle görevlidir. Bu durum denizler için yararlı olsa da insanlar için öyle değildir. Deniz suyunu filtrelerken içine suda bulunan zararlı maddeleri de alır. Bu da insan sağlığı için tehdit edici bir durum haline gelebilir. Bu amaçla ülkemizde yapılan kontrollü yetiştiricilik ile tehdit en aza indirilmeye çalışılır.

Midyenin Kalorisi ve Besin Değeri

Midye kalori bakımından yüksek bir besin değildir. Dolması ve tavası gibi yapılan yemeklerde içerdiği pirinç miktarından dolayı bir kaloriye sahiptir. Besin değeri ise deniz canlısı olmasından dolayı yüksektir.

Miktar : 100 g

Kalori (kcal) : 148

Yağ (gr) : 1.95

Karbonhidrat (mg) : 5.13

Protein (g) : 25.55

Midyenin Faydaları Nelerdir?

Midye, bir deniz ürünü olduğundan vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. İçerisindeki yağ oranı oldukça düşüktür. Bu sebeple diğer et ürünlerinden daha sağlıklıdır. Hijyen kurallarına göre yetiştirildiği zaman faydası çoktur.

Vücut için gerekli demiri barındırır

Vücudumuzun günlük demir ihtiyacı yaklaşık 10-15 mg'dır. 100 gramında ise 3.31 gram demir bulunur. Bu oran da midyenin demir kaynağı olarak oldukça zengin olduğunu gösteriyor. Vücudumuza yeterli demir alınmaması sonucunda, baş ağrısı, sinirlilik hali, yorgunluk gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. İleri derecede anemi halk arasında kansızlığa sebep olabiliyor. Bu deniz canlısı içeriğindeki demir miktarıyla, ihtiyacınız olan demiri sağlıyor.

Protein desteği sağlar

Protein vücudunuz için çok gerekli bir bileşendir. Kasların beslenmesin, vücudun su dengesi, hormon ve enzimlerin sentezlenmesi gibi önemli faaliyetleri gerçekleştirir. Proteinler vücudun içinde ve dışında bulunan deri, kıl, tırnak gibi bölgelerde bulunur. Dışarıdan aldığınız proteinler bitkisel ve hayvansal kaynaklıdır. Hayvansal kaynaklı olan proteinler, içerisindeki yağ miktarının fazlalığından dolayı kolesterole sebep olabilir. Midyenin yağ miktarı ise azdır. Yağ miktarının az olması insan sağlığı için oldukça önemlidir.

A, C ve B12 vitamini içerir

Günlük C vitamini ihtiyacı kadınlarda ve erkeklerde farklılık gösterir. Midyenin içerisindeki C vitamini, vücuttaki günlük ihtiyacı karşılamak için yeterlidir. C vitamini kan akışını düzenler ve damar duvarını güçlendirir. B12 vitamini ise vücutta gerçekleşen faaliyetler için olmazsa olmazlardandır. Dinç ve enerjik olmanızı sağlayan vitamindir. Dinç ve enerjik olmak kalp sağlığının korunması demektir. Bu sebeple B12 vitamini eksikliğinde kalp çarpıntısı baş gösterir. Midye ise gerekli olan B12 vitaminini fazlasıyla karşılar. Dengeli A vitamini tüketiminin göz sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri mevcuttur. Bir porsiyonunda yaklaşık 72 mikrogram A vitamini içerir. Bu da günlük ihtiyacınızı karşılamaya yeterlidir.

Omega 3 bakımından zengindir

Omega 3 vücut tarafından üretilmeyen ve dışarıdan alınan yağ asitleridir. Vücutta pek çok işlevde kullanılır. Beyin, göz ve derinin yapısal ögelerinden biridir. Uzun süre omega 3 alınmadığında cilt kuruluğu, egzama ve göz kuruluğuna sebep olur. Bu sebeple düzenli olarak vücuda alınması gerekir. Denizde yaşayan çoğu canlı gibi midye de önemli bir omega 3 kaynağıdır. Vücuda fazla alınmasında, içeriğindeki yağ miktarı ile kolesterolü tetikleyebilir. Aşırıya kaçılmaması gerekir.

Tiroid bezlerinin doğru çalışmasına yardımcı olur

Tiroid bezleri vücudun gerekli hormonları üretmesini ve metabolizmanın gelişmesini sağlar. Tiroid bezleri doğru çalışmadığı zaman ise bağışıklık sistemi zayıflar ve vücudunuzda; yorgunluk, saç dökülmesi ve kas ağrılarına sebep olur. Selenyum yönünden zengin olan midye ise tiroid bezlerinin doğru çalışmasını sağlar ve vücudun ihtiyaçlarını karşılar.

Karbonhidrat ile enerjiyi arttırır

Yemek yediğiniz zaman enerji ihtiyacı önce karbonhidratlardan karşılanır. Karbonhidratlar birinci derece enerji vericidir. Vücuda alındığında enerji vermenin yanında beyin ve sinir sistemi fonksiyonları üzerinde de etkilidir. Mavi ve pişirilmiş hali ile midyenin karbonhidrat içeriği yüksektir. Bu sayede enerjinizi arttırır.

Afrodizyak etkisi vardır

Midye cinsel gücü arttırır mı, herkesin merak ettiği bir konudur. Afrodizyak cinsel istek uyandırıcı ve arttırıcı maddedir. Midye afrodizyak olarak en çok tanınmış besindir. Bu etkinin gerçek olup olmadığıyla alakalı binlerce araştırma yapılmıştır. Etkinin içeriğindeki çinkoya bağlı olduğu anlaşılmıştır. Çinko libido arttırıcı ve progesteron hormonunu arttıran maddedir. Çinko alımının fazla olmasını durumunda cinsel istek artar. Tam tersi durumda ise erkeklerde iktidarsızlığa neden olabilir. Kontrollü şekilde tüketilmesi çok önemlidir.

Midyenin Taze Olduğu Nasıl Anlaşılır?

  • Tazeliği ilk olarak dış kabuğuna bakılarak anlaşılabilir. Dış kabuğun düzgün ve temiz olması gerekir. Dışı pis yendiği zaman kabukta bulunan zararlı bakteriler hastalıklara sebep olabilir.
  • Rengi canlı olmalıdır. Genellikle dolma şeklinde satılan midye maddesinin renginde bir solukluk varsa bozulmuş olabilir. Eğer dolma şeklinde almadıysanız taze olup olmadığını anlamak için kabuğunun kapalı olmasına dikkat edin.
  • Dondurulmuş olarak alacaksanız diğer hazır gıdalarda olduğu gibi son kullanma tarihine bakmayı ihmal etmeyin.

Midyenin Zararları Nelerdir?

  • Denizde filtreleme görevini üstlendiği için içerisindeki zararlı maddelerle insan sağlığını olumsuz etkileyebilir.
  • Az pişmesi sonucunda içerisindeki bakteriler yaşamsal aktivitelerini devam ettirebilir ve bağırsak fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.
  • Sağlıklı insanlarda bakteri veya toksinlerin oluşturduğu hasarları onarırken, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için aynı durum söz konusu değildir. Bu bakteri ve toksinler ölümcül etkilere sebep olabilir.
  • Alerjisi toplumumuzda sıkça rastlanan bir durumdur. Alerji sonucu kişide mide krampları yaratabilir.
  • Midye bir kaya canlısıdır. Denizin dibindeki cıva kurşun gibi ağır metalleri içinde tutma özelliğine sahiptir. Bu durum da kansere neden olabilir.
  • Fazla tüketimde şeker hastalığı, kalp ve damar rahatsızlıklarına sebep olabilir.
  • Midyenin taze olması bir diğer önemli husustur. Taze olmadığı zaman gıda zehirlenmesine sebep olabilir
  • Hamile kadınların yemesi ve zehirlenmesi durumunda bebek de olumsuz olarak etkilenir. Hamile kadınların genellikle midyeyi yemesi pek önerilmez. Fakat bazı durumlarda az miktarda yemek herhangi bir zarar vermez. Dozunu ayarlamak önemlidir.
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