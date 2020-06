Might & Magic Chess Royale “Heroes Reborn” güncellemesi yayınlandı

Might & Magic evreninden 14 ikonik Kahraman mücadeleye katıldı, her biri onlara bağlı olan alt birimlere aktif ve pasif destekler tanıtarak tüm savaşların gidişatını önemli ölçüde etkiledi. Might & Magic: Chess Royale’ye imzası olan hızlı-ateş maçlarıyla gelen bu yepyeni Kahramanlar özelliğinin eklenmesi, oyuncuların artık zafer yolunda ilave bir derinlik seviyesinin tadını çıkarabilecekleri anlamına geliyor.

Kahramanlar, otomatik savaş türüne çığır açan bir özellik getiren güçlü liderlerdir. Savaş başlamadan önce, oyuncular ordularını savaşa sokmak için üç Kahramanlık bir ekip oluşturabilirler. Bu güçlü liderlerin her biri, bir dizi benzersiz aktif ve pasif yeteneğin yanı sıra oyunu lehine çevirebilecek bir savaş gücüne sahiptir. Kahramanlar kadrosu arasında Catherine var, ordusunun sağlığı çok düştüğünde savaş alanında Seraph Birimi ortaya çıkabilir, bunun yanısıra Gelu, talihsiz hedeflerine yıkıcı bir ok salvo ateşi eden bir Kahraman. Might & Magic: Chess Royale oyunun stratejik derinliğine katkıda bulunmak için, herhangi bir anda oyuncunun Kahramanlarından yalnızca birinin aktif olmasına izin verir; yani oyuncular savaşı kaybedene kadar bir sonraki karaktere geçemezler.