HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Might & Magic Chess Royale “Heroes Reborn” güncellemesi yayınlandı

Might & Magic Chess Royale “Heroes Reborn” güncellemesi yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2020 15:52 | Son Güncelleme

Ubisoft, otomatik savaş oyunu Might & Magic: Chess Royale’ye oyuncuların savaş ordularını yöneten Kahramanlar ekleyerek tamamen yeni ve benzersiz bir strateji katmanı oluşturduğunu açıkladı.

Might & Magic Chess Royale “Heroes Reborn” güncellemesi yayınlandı

Might & Magic evreninden 14 ikonik Kahraman mücadeleye katıldı, her biri onlara bağlı olan alt birimlere aktif ve pasif destekler tanıtarak tüm savaşların gidişatını önemli ölçüde etkiledi. Might & Magic: Chess Royale’ye imzası olan hızlı-ateş maçlarıyla gelen bu yepyeni Kahramanlar özelliğinin eklenmesi, oyuncuların artık zafer yolunda ilave bir derinlik seviyesinin tadını çıkarabilecekleri anlamına geliyor.

Kahramanlar, otomatik savaş türüne çığır açan bir özellik getiren güçlü liderlerdir. Savaş başlamadan önce, oyuncular ordularını savaşa sokmak için üç Kahramanlık bir ekip oluşturabilirler. Bu güçlü liderlerin her biri, bir dizi benzersiz aktif ve pasif yeteneğin yanı sıra oyunu lehine çevirebilecek bir savaş gücüne sahiptir. Kahramanlar kadrosu arasında Catherine var, ordusunun sağlığı çok düştüğünde savaş alanında Seraph Birimi ortaya çıkabilir, bunun yanısıra Gelu, talihsiz hedeflerine yıkıcı bir ok salvo ateşi eden bir Kahraman. Might & Magic: Chess Royale oyunun stratejik derinliğine katkıda bulunmak için, herhangi bir anda oyuncunun Kahramanlarından yalnızca birinin aktif olmasına izin verir; yani oyuncular savaşı kaybedene kadar bir sonraki karaktere geçemezler.

Kahramanların eklenmesi, Might & Magic: Chess Royale’nin bugüne kadarki en önemli güncellemesi olarak yerini alsa da, bu yüksek tempolu stratejik oyun, lansmanından bu yana düzenli dengelemeler ve içerik eklemeleri aldı. Bu ilaveler kapsamında, hantal olan ve yüksek DPS’e sahip Behemoth gibi yeni Birimlerin yanı sıra diğer savaşçılara büyük sağlık desteği sağlayabilen Colossus sınıfı gibi yeni Sinerjileri de içeriyordu. Yeni birimler, kozmetik geliştirmeler, Büyüler, Ligler ve diğer özellikler de dahil olmak üzere sürekli olan güncelleme akışı, oyun tekniğinin oyuncular için taze kalmasını sağlar.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Çıkış Tarihi Belli Oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tadım menüsüne 500 dolar verdi, yiyecekler böyle geldi Tadım menüsüne 500 dolar verdi, yiyecekler böyle geldi
Ünlü CEO'ya hakaret etti, aldığı cevap sosyal medyayı salladı!Ünlü CEO'ya hakaret etti, aldığı cevap sosyal medyayı salladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Tırtıl istilası! 'Her gün 10 kişi hastaneye gidiyor'

Tırtıl istilası! 'Her gün 10 kişi hastaneye gidiyor'

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

Ödemeler bugün başlıyor

Ödemeler bugün başlıyor

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

PES‘cileri sevindiren haber geldi

PES‘cileri sevindiren haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Outer Worlds artık Nintendo Switch’te

The Outer Worlds artık Nintendo Switch’te

Jeff Bezos müşterisine verdiği cevap ile sosyal medyayı salladı!

Ünlü CEO'ya hakaret etti, aldığı cevap sosyal medyayı salladı!

Bilim insanlarından Mark Zuckerberg'e çağrı: 'Donald Trump'ı durdurun!'

Bilim insanlarından 'Donald Trump'ı durdurun!' çağrısı!

Bir hayal gerçek oluyor: Ekran altı kameralı telefonlar artık çok yakın!

Telefon teknolojilerinde bir hayal gerçek oluyor!

Oppo, Reno 4 serisi için tanıtım videosu yayınladı

Oppo, Reno 4 serisi için tanıtım videosu yayınladı

LG katlanabilir ve sarılabilir telefonlarda şansını deneyecek

LG katlanabilir ve sarılabilir telefonlarda şansını deneyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.