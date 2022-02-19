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Migros çalışanı Gülabi Aksu kimdir? Gülabi Aksu neden kelepçelendi? Migros işçileri neden grev yaptı?

19.02.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Migros çalışanı Gülabi Aksu'nun kelepçelendiği görüntüler çok konuşuldu. Gülabi Aksu'nun kelepçelendiği fotoğraf Migros işçilerinin eyleminin sembolü oldu. Peki Migros çalışanı Gülabi Aksu kimdir? Gülabi Aksu neden kelepçelendi? Migros işçileri neden grev yaptı? İşte Migros çalışanı Gülabi Aksu ve günlerdir devam eden eyleme ilişkin detaylar...

Migros çalışanı Gülabi Aksu kimdir? Gülabi Aksu neden kelepçelendi? Migros işçileri neden grev yaptı?

Migros çalışanı Gülabi Aksu, Migros işçilerinin eylemi dolayısıyla kelepçelendi. Söz konusu fotoğraf, direnişin sembolü oldu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayın ardından Migros çalışanı Gülabi Aksu kimdir? Gülabi Aksu neden kelepçelendi? Migros işçileri neden grev yaptı? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Migros çalışanı Gülabi Aksu ve günlerdir süren Migros işçilerinin eylemine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Migros çalışanı Gülabi Aksu kimdir?

MİGROS ÇALIŞANI GÜLABİ AKSU KİMDİR?

Gülabi Aksu süpermarket zincirlerinden biri olan Migros'ta çalışıyordu. Gülabi Aksu da diğer Migros işçileri gibi bir süredir eylemdeydi.

Migros çalışanı Gülabi Aksu kimdir?

Migros'ta depo işçisi olarak çalışan Gülabi Aksu, çalışma şartlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla talepte bulunduğu için diğer 256 işçi gibi işinden oldu.

Migros çalışanı Gülabi Aksu kimdir?

GÜLABİ AKSU NEDEN KELEPÇELENDİ?

Gülabi Aksu, Migros işçileri ile birlikte eylem yaptığı sırada gözaltına alındı.

Migros çalışanı Gülabi Aksu kimdir?

Gözaltına alınan işçiler arasında bulunan Gülabi Aksu'nun kelepçeli fotoğrafı Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Migros çalışanı Gülabi Aksu kimdir?

Gülabi Aksu'nun elleri kelepçeli halde otobüse bindirilirken çekilen fotoğrafı direnişin simgesi haline geldi.

MİGROS İŞÇİLERİ NEDEN GREV YAPTI?

Migros işçileri günlerdir sürdürdükleri eylemi, devam ettirmek istedi.

Beykoz'da yaptıkları eyleme polis müdahale ederken, aralarında Gülabi Aksu'nun da bulunduğu 100 işçi gözaltına alındı.

Migros çalışanları arasındaki Gülabi Aksu'nun otobüste kelepçeli elleriyle gözyaşlarını sildiği anlara ait fotoğraflar Twitter'da gündem oldu.

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İşçi
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