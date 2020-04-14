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Migros Ramazan Paketi 2020: Fiyatı ve içeriği nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 15:13 | Son Güncelleme

Ramazan ayı yaklaşıyor. Her ne kadar koronavirüs salgının gölgesinde geçecek olsa da hayırlı bir Ramazan için alışverişler, hazırlıklar yapılmaya başlandı. Bu yüzden Migros gibi marketler Ramazan paketlerini açıklamaya başladılar. Peki Migros’un 2020 Ramazan paketinde neler var, fiyatı nedir?

Migros Ramazan Paketi 2020: Fiyatı ve içeriği nedir?

2020 yılının Ramazan ayına az bir süre kaldı. Bu nedenle yavaş yavaş Ramazan’da iftar sofralarını süsleyecek yemekler için erzak alışverişi başladı. Nitekim Migros gibi marketler de Ramazan paketi kampanyalarını açıklıyorlar. Peki Migros’un 2020 Ramazan paketinde neler var ve paketin fiyatı nedir?

MİGROS RAMAZAN PAKETİ 2020

Migros 2020 yılı için 2 adet Ramazan kolisi açıkladı. Bu ramazan kolilerinin fiyatları ve içerikleri şu şekilde...

Ramazan Bereketi Paketi = 44,90

  • Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
  • Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
  • Torku Ayçiçekyağı 1 L
  • Veronelli Burgu Makarna 500 G
  • Tukaş Domates Salçası 830 G
  • Söke Un 1 Kg
  • Doğuş Rize Çay 500 G
  • Torku Küp Şeker 750 G
  • Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
  • Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr
  • Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G
  • Coca-Cola Şekersiz 1 L
  • Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G
  • Ramazan Lezzet Paketi = 64,90 TL
  • Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
  • Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg
  • Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
  • Torku Ayçiçekyağı 1 L

Ramazan Lezzet Paketi = 79,90

  • Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
  • Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg
  • Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
  • Torku Ayçiçekyağı 1 L
  • Veronelli Burgu Makarna 500 G
  • Tukaş Domates Salçası 830 G
  • Söke Un 1 Kg
  • Doğuş Rize Çay 500 G
  • Torku Küp Şeker 750
  • Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
  • Knorr Tavuk Bulyon 60 G
  • Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G
  • Arbella İrmik 500 G
  • Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G
  • Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G
  • Yayla Haşlanmış Nohut 700 G
  • Tukaş Böğürtlen Reçeli 380
  • Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 G
  • Coca-Cola Şekersiz 1 L
  • Sprite 1 L
  • Yedigün Portakal 1 L
  • Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G
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Anahtar Kelimeler:
Migros Ramazan paketi

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