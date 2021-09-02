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Mikis Theodorakis: Zorba'nın bestecisi dünyaca ünlü Yunan müzisyen hayatını kaybetti

02.09.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

96 yaşında hayata veda eden Theodorakis sayısız bestesi, eşsiz icrasının yanında ülkesinde 1967 ile 1974 yılları arasında yönetime gelen askeri cunta yönetimine muhalefetiyle de tanınıyor.

Mikis Theodorakis: Zorba'nın bestecisi dünyaca ünlü Yunan müzisyen hayatını kaybetti

Ünlü Yunan müzisyen Mikis Theodorakis 96 yaşında yaşamını yitirdi. Theodorakis, 1960'lı yıllarda "Zorba" filminin müziğiyle dünya çapında şöhrete ulaşmıştı.

Theodorakis, sayısız beste ve icrasının yanında, ülkesini 1967-1974 yılları arasında yöneten askeri cuntaya karşı mücadelesiyle de tanınıyor.

1925 yılında Sakız adasında doğan Theodorakis, Atina ve Paris'de klasik müzik bestekarlığı eğitimi gördü.

Operalar ve senfonilerden, popüler şarkılara kadar çok çeşitli besteler yapan Theodorakis'in "Zorba'nın Dansı" için bestelediği sirtaki müziği, dünyanın her yerinde Yunan müziği denince akla ilk gelen beste haline geldi.

Theodorakis'in besteleri Beatles, Shirley Bassey ve Edith Piaf dahil birçok ünlü sanatçı tarafından icra edildi.

1969 yılında orijinal film müziği dalında BAFTA ödülü alan "Z"nin yınısıra Phaedra, Serpiko gibi filmlere yaptığı müziklerle de ödüllere layık görüldü.

"Mathausen Kantatı" adıyla bilinen dört aryasını Mathausen toplama kampından kurtulmuş Yunan şair Lavakos Kambanellis'in şiirleriyle besteledi.

Cunta yönetimi döneminde tutuklandı, işkence gördü

Mikis Theodorakis, aynı zamanda sol siyasi duruşuyla da öne çıkan bir sanatçı oldu.

Theodorakis, ülkesi İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından işgal edildiğinde Yunan silahlı direniş güçlerine katıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda Yunan İç Savaşı sırasında ve cunta yönetimi döneminde sol görüşlerinden dolayı tutuklandı ve işkence gördü.

Daha sonra sürgünde yaşamak zorunda kalan Theodorakis'in müziği cunta tarafından yasaklandı. Theodorakis bu dönemde ülkesindeki insan hakları ihlallerini bütün dünyaya duyuran aydınların başını çekti.

Mikis Theodorakis, 1974'te sürgünden ülkesine döndüğünde Atina Havaalanı'nda coşkuyla karşılanmıştı

Theodorakis uzun yıllar Yunanistan Komünist Partisi üyesi oldu ve 1981'den 1990'a kadar milletvekilliği yaptı. Ama 1989'da bağımsız aday olarak sağcı Yeni Demokrasi Partisi'nden seçime girdi ve 1990 yılında Konstantin Miçotakis başbakanlığındaki (Başbakan Kiryakos Miçotaklis'in) hükümette bakan olarak görev aldı. 1992 yılında bakanlıktan istifa etti.

Son yıllarında sağlık sorunları yaşayan ünlü besteci 2019 yılında kalp ameliyatı geçirmişti.

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