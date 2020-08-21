Mikrobiyoloji uzmanı: Asemptomatik hastaların bulaştırıcılık riski daha az

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, Çin'de yapılan bir araştırmada Covid-19 enfeksiyonunun en sık bulaş yerinin ev halkıyla temas halindeyken gerçekleştiğinin ortaya çıktığını belirtti. Ev içerisinde maske takmaya ihtiyaç duyulmadığını ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını söyleyen Dr. Taşkınoğlu, ev halkından birinin hasta olmasının diğer aile bireylerine de kolay bulaştırmasına yol açtığını kaydetti. Bunun dışında toplu taşıma araçlarında da bulaş riskinin olduğunu hatırlatan Dr. Taşkınoğlu, "İş yerlerinde ise bulaşın daha az olduğu, ev içi enfeksiyon bulaşının daha sık olduğuna dair yayınlar yapıldı. İş yerlerinde önlemler alınmış oluyor, sosyal mesafe sağlanmış oluyor ve maske takma zorunluluğu var. Ev içerisinde böyle bir korunma içgüdüsü olmadığı ve bu tarz uyarılar olmadığı için kendimizi korumuyoruz; ancak ev içindeki bir hasta neredeyse tüm ev halkına bulaştırabiliyor" diye konuştu.

'20-40 YAŞ ARASINDA HASTA ARTTI'

Dr. Taşkınoğlu, şu anda 20 ile 40 yaş aralığında hasta sayısının daha fazla olduğunu belirterek, "Çünkü daha fazla bir araya geliyorlar ve vakit geçiriyorlar; kalabalık oluşturuyorlar. O yüzden 20-40 yaş aralığında hasta sayısı arttı. Ayrıca bu yaş grubunda kötü geçen ve ciddileşen hastalıklar da arttı. Bu yaş aralığında sigara kullanımının fazla olması, obezitenin fazla olması sebebiyle de biraz fazla enfeksiyonun ciddi seyrettiğini görmeye başladık" ifadelerini kullandı.