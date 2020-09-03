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Mikrodalga fırın, bu amaçlar için de kullanılıyormuş! Okuyan herkes şaşırıyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mikrodalga fırınlar, hızlı ve pratik kullanımı ile birçok mutfağın baş köşesinde yer alır. Siz de donmuş yiyeceklerinizi çözmek ya da yemeklerinizi ısıtmak için mikrodalgayı sıklıkla kullanıyor olabilirsiniz. Ancak şimdi size mikrodalgayı farklı amaçlar için kullanabileceğiniz 5 öneri getiriyoruz. İşlerinizi hızlandıracak ve hayatınızı kolaylaştıracak bu önerilere göz atmayı unutmayın!

Mikrodalga fırın, bu amaçlar için de kullanılıyormuş! Okuyan herkes şaşırıyor...

Yemek yaparken zamandan kazanılmasına yardım eden mikrodalga fırını yemek ısıtmak dışında hiç kullanmayı düşündünüz mü? Tabii ki kullanıcılarına bu kadar yardımcı olan mikrodalganın yemek ısıtmak dışında başka kullanım alanları da var. Bu mutfak aletinden daha fazla faydalanabilmeniz için sizi şaşırtacak çok güzel fikirler hazırladık. Elbette, verdiğimiz bu yöntemleri denerken herhangi bir metal objeyi mikrodalganızın içine atmak gibi bir hataya sakın düşmeyin!

LİMONDAN DAHA FAZLA SU ELDE EDİN

Yapacağınız tarif için limonun yetmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Endişelenmeyin! Yapmanız gereken limonu mikrodalga fırında 20 saniye boyunca ısıtmak ve hala ılıkken suyunu sıkmak. Yapacağınız bu işlem limonun fiziksel yapısını değiştirmeye yardımcı olur. Böylece elinizdeki limonu son damlasına kadar kullanabilirsiniz.

SOĞAN DOĞRARKEN GÖZYAŞINI ÖNLEYİN

Soğan, içindeki kükürt bileşenleri gereği doğramaya başladığınız an gözlerinizin yaşarmasını sağlar. Bu etkiyi azaltıp yemeklerinizi daha hızlı hazırlamak için iki ucunu kestiğiniz soğanı 30 saniye mikrodalgada ısıtın. Uçucu kükürt bileşenlerini bıraktıktan sonra gözleriniz yaşarmadan keyifle yemeğinizi yapmaya devam edebilirsiniz.

MASKARA FIRÇANIZI YENİLEYİN

Makyaj yaparken en rahatsız edici problemlerden biri maskara fırçasının kuruması ve uygulandığında kötü görünümlü kümeler oluşturmasıdır. Eğer maskaranızda bu sorunun meydana gelmeye başladığı fark ederseniz, bu basit numarayı deneyerek ömrünü uzatabilirsiniz. Maskarayı bir bardak suyun içine yerleştirin ve 30-40 saniye mikrodalganın içinde ısıtın. Bu yöntem maskaranızın sıvı dokusunun düzelmesine yardımcı olur.

KUMAŞLARINIZI BOYAYIN

O çok sevdiğiniz kıyafetin rengi solmaya mı başladı? Yeni bir boya alır ve mikrodalga fırınınızı kullanırsanız, kıyafetlerinize yepyeni bir görünüm vererek renklendirebilirsiniz. Kıyafetinizi su dolu bir kabın içine koyun ve satın aldığınız boyayı içine ekleyin. Üstünü örtün ve 4 dakika mikrodalganın yüksek derecesinde ısıtın. Bu süre geçtikten sonra birkaç dakika kıyafetinizin yeni rengini almasını bekleyin. İşte bu kadar!

SÜNGERLERİ TEMİZLEYİN

Sürekli kullandığınız bulaşık süngerleri ve temizlik bezleri, ev içerisindeki yüzeylerin temizlenmesine yardımcı olan önemli malzemeler arasında. Bu nedenle her türlü kir ve bakteri ile temas eden bu malzemelerin tuvaletlerinizden bile kirli olduğunu öğrenmeniz hiç şaşırtıcı olmaz. Bezleriniz yıpranmadıysa ve hala kullanılabilir haldeyse atmak yerine onları mikrodalga ile güzel bir şekilde dezenfekte edebilirsiniz. Sünger ve bezlerinizi beyaz sirke ya da limonun suyuna batırın ve 1 dakika mikrodalganın yüksek derecesinde ısıtın. Kullandığınız malzemelerin asidik yapısı ve ısı bir araya gelince temizlik ürünlerinizin üzerindeki her türlü patojen yok olur ve bezleriniz yeniden kullanıma hazır hale gelir.

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