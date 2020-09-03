Mikrodalga fırın, bu amaçlar için de kullanılıyormuş! Okuyan herkes şaşırıyor...

Yemek yaparken zamandan kazanılmasına yardım eden mikrodalga fırını yemek ısıtmak dışında hiç kullanmayı düşündünüz mü? Tabii ki kullanıcılarına bu kadar yardımcı olan mikrodalganın yemek ısıtmak dışında başka kullanım alanları da var. Bu mutfak aletinden daha fazla faydalanabilmeniz için sizi şaşırtacak çok güzel fikirler hazırladık. Elbette, verdiğimiz bu yöntemleri denerken herhangi bir metal objeyi mikrodalganızın içine atmak gibi bir hataya sakın düşmeyin!

LİMONDAN DAHA FAZLA SU ELDE EDİN

Yapacağınız tarif için limonun yetmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Endişelenmeyin! Yapmanız gereken limonu mikrodalga fırında 20 saniye boyunca ısıtmak ve hala ılıkken suyunu sıkmak. Yapacağınız bu işlem limonun fiziksel yapısını değiştirmeye yardımcı olur. Böylece elinizdeki limonu son damlasına kadar kullanabilirsiniz.

SOĞAN DOĞRARKEN GÖZYAŞINI ÖNLEYİN

Soğan, içindeki kükürt bileşenleri gereği doğramaya başladığınız an gözlerinizin yaşarmasını sağlar. Bu etkiyi azaltıp yemeklerinizi daha hızlı hazırlamak için iki ucunu kestiğiniz soğanı 30 saniye mikrodalgada ısıtın. Uçucu kükürt bileşenlerini bıraktıktan sonra gözleriniz yaşarmadan keyifle yemeğinizi yapmaya devam edebilirsiniz.