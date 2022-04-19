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Mikroplar en çok ellerden bulaşıyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu...

19.04.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklar özellikle mevsim geçişlerinde sıklıkla görülür. Bulaşıcı olan bu hastalıklardan korunmanın yolu, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaktır. İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu...

Mikroplar en çok ellerden bulaşıyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu...

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin ve hastalıklardan korunabilmenin yolları bulunuyor. Bu yollardan bazıları dengeli beslenme, uyku ve su tüketimi olarak karşımıza çıkıyor. İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu...

VİTAMİNLER

A, E, C,B vitaminlerini, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için tüketmek gerekiyor. A ve B12 vitamiini balık, balık yağı, yumurta ve sütte bulunuyor. C vitaminini ise turunçgiller, kiraz ve kavun gibi meyvelerden alabilirsiniz.

Mevsim geçişlerinde hastalığı önleyin! İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu...

UYKU DÜZENİ

Düzenli uyku bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bunun nedeni, kişinin yeteri kadar uyumadığında yorgun olması, veriminin düşmesi ve motivasyonunun, konsantrasyonunun bozulmasıdır. Bu durum da bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açar.

Mevsim geçişlerinde hastalığı önleyin! İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu...

STRESTEN KURTULMAK

Stres, ruh halini olumsuz yönde etkilediği gibi bağışıklık sistemi üzerinde de aynı etkiyi gösterir. Nedeni ise stres ile başa çıkabilmek için bazı maddeler, hormonlar üretir. Bu maddeler fazla üretilirse vücudun doğal dengesine zarar verir. Stresli olduğunuz dönemlerde daha kolay hasta olursunuz.

Mevsim geçişlerinde hastalığı önleyin! İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu...

HİJYENİ KORUMAK

Virüsler ve mikroplar ellerden vücuda bulaşır. Bu noktada kişisel temizlik oldukça önemlidir.

Mikroplar en çok ellerden bulaşıyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu...

SU TÜKETİMİ

Su vücudun temek ihtiyacıdır. Mevsimine, kiloya ve günlük aktivitelere göre değişim gösterse de günlük 2-2,5 litre civarı su tüketilmelidir.

Mikroplar en çok ellerden bulaşıyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu...

DENGELİ BESLENME

Şeker, protein ve yağı dengeli ve yeterli miktarda tüketerek düzenli bir beslenme alışkanlığı oluşturmak gerekir. Bu denge ömür boyu sürdürülmelidir. Öte yandan alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, şekeri ve tuzu azaltmak gerekir.

Mikroplar en çok ellerden bulaşıyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu...

HAREKETLİ YAŞAM

Bağışıklık sistemini güçlendirecek en önemli unsurlardan biri de hareketli bir yaşamdır. Bu nedenle yaş ve sağlık durumu uygun ise her gün değil ise haftada 3 defa açık havada yürüyüş yapmak gereklidir.

Mikroplar en çok ellerden bulaşıyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu...

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Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemi
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