Mikroplar en çok ellerden bulaşıyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu...

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin ve hastalıklardan korunabilmenin yolları bulunuyor. Bu yollardan bazıları dengeli beslenme, uyku ve su tüketimi olarak karşımıza çıkıyor. İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu...

VİTAMİNLER

A, E, C,B vitaminlerini, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için tüketmek gerekiyor. A ve B12 vitamiini balık, balık yağı, yumurta ve sütte bulunuyor. C vitaminini ise turunçgiller, kiraz ve kavun gibi meyvelerden alabilirsiniz.

UYKU DÜZENİ

Düzenli uyku bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bunun nedeni, kişinin yeteri kadar uyumadığında yorgun olması, veriminin düşmesi ve motivasyonunun, konsantrasyonunun bozulmasıdır. Bu durum da bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açar.

STRESTEN KURTULMAK

Stres, ruh halini olumsuz yönde etkilediği gibi bağışıklık sistemi üzerinde de aynı etkiyi gösterir. Nedeni ise stres ile başa çıkabilmek için bazı maddeler, hormonlar üretir. Bu maddeler fazla üretilirse vücudun doğal dengesine zarar verir. Stresli olduğunuz dönemlerde daha kolay hasta olursunuz.

HİJYENİ KORUMAK

Virüsler ve mikroplar ellerden vücuda bulaşır. Bu noktada kişisel temizlik oldukça önemlidir.

SU TÜKETİMİ

Su vücudun temek ihtiyacıdır. Mevsimine, kiloya ve günlük aktivitelere göre değişim gösterse de günlük 2-2,5 litre civarı su tüketilmelidir.

DENGELİ BESLENME

Şeker, protein ve yağı dengeli ve yeterli miktarda tüketerek düzenli bir beslenme alışkanlığı oluşturmak gerekir. Bu denge ömür boyu sürdürülmelidir. Öte yandan alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, şekeri ve tuzu azaltmak gerekir.

HAREKETLİ YAŞAM

Bağışıklık sistemini güçlendirecek en önemli unsurlardan biri de hareketli bir yaşamdır. Bu nedenle yaş ve sağlık durumu uygun ise her gün değil ise haftada 3 defa açık havada yürüyüş yapmak gereklidir.





