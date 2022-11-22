Mikropların hepsini temizliyor: Akciğerleri tertemiz yapıyor! İşte mucizevi besinler

Akciğerleri sağlıklı tutmak için tüketilen gıdalara dikkat edilmesi gerekir. Yapılan araştırmalar sonucunda, besin açısından zengin bir diyet uygulamak, yaşam tarzı değişiklikleri akciğerleri korur ve akciğer hasarını ve hastalık semptomlarını azaltır. İşte akciğer sağlığı için tüketilmesi gerekenler...

MEYAN KÖKÜ ÇAYI

Sağlığa oldukça faydalı bir bitki olan meyan kökü çayı soğuk algınlığına, ülsere, karaciğer sağlığına ve akciğerlere iyi gelir. Günde 2 ila 3 bardak meyan kökü çayının içilmesi öneriliyor.

PANCAR VE SUYU

Akciğerlere fayda sağlayan pancar nitrat bakımından zengindir. Nitratlar kan damarlarını gevşetmeye, kan basıncını düşürmeye ve oksijen alımını optimize etmeye yardımcı olur. Bununla birlikte pancar ve pancar suyu akciğerleri temizler.

BİBER VE KABAK

Vücutta güçlü bir antioksidan görevi görür. Zengin bir C vitamini kaynağıdır.

Kabakların parlak renkli eti, akciğer sağlığını destekleyen çeşitli bitki bileşikleri içerir. Hepsi güçlü antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olan beta karoten, lutein ve zeaksantin dahil karotenoidler açısından özellikle zengindirler.

YEŞİL ÇAY

İnsan sağlığı için oldukça faydalı olan yeşilçay atioksidan ve antiinflamatuar özelliklerine sahiptir. Dokuların fibrozunu veya skarlaşmasını önlediği sonucuna varıldı. Günde bir bardak yeşilçay tüketilmesi öneriliyor.





