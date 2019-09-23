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Milano Moda Haftası'nda Gucci protestosu! 'Akıl sağlığı moda değildir'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 23.09.2019 15:09 | Son Güncelleme

İtalyan-Fransız moda devi Gucci, her koleksiyonuyla ses getirmeyi başarıyor. Daha önceki koleksiyonda siyahları aşağıladığı gerekçesiyle tepki çeken marka, bu kez akıl hastalarına giydirilen gömlek benzeri bir kreasyonla dikkat çekti. Milano Moda Haftası'nda Gucci'yi protesto eden kişiyse model Ayesha Tan-Jones'tu. Jones, podyumdan eline yazdığı'Akıl sağlığı moda değildir' cümlesiyle geçişini tamamladı.

Milano Moda Haftası'nda Gucci protestosu! 'Akıl sağlığı moda değildir'

Model Ayesha Tan Jones, Milano moda haftasında Gucci için podyumda yürürken, bir protestoya imza attı.

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Gucci’nin Milano Moda Haftası kapsamında görücüye çıkardığı ve ‘pratik üniforma’ diye tanımladığı koleksiyonu akıl hastalarına giydirilen gömleklere benzeten Ayesha Tan Jones, podyumdan geçtiği sırada iki elini seyircilerin görebileceği şekilde kaldırdı. Eline 'akıl hastalığı moda değildir' yazan Jones Gucci'ye tepkisini bu şekilde ifade etti.

Daha sonra Instagram hesabından da bir paylaşım yapan model, 'Akıl sağlığıyla ilgili mücadele eden bir kişi olarak aynı zamanda şizofren, bipolar, kaygı gibi sorunlar yaşayan insanlar adına, Gucci gibi büyük bir modaevinin geçici bir moda konsepti uğruna bu imajı kullanması acı verici ve incitici' ifadelerini kullandı.

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AKIL SAĞLIĞI YAŞAYAN İNSANLARA HAKARET

Model, bu yolla kıyafet satmaya çalışmanın ‘bayağı’ olduğunu, akıl sağlığı sorunları yaşayan milyonlarca insana ‘hakaret edildiğini’ söyledi.

Genç modele takipçileri de destek verdi. Bir kullanıcı, 'verdiğin tepki çok yerinde. Gucci'yi ve tasarımlarını çok beğeniyorum ancak anksiyete sorunuylşa mücadele eden biri olarak markanın tasarımlarını alırken bir kez daha düşüneceğim. Sesimizi duyurduğun için teşekkür ederim' yazdı. Bir diğer kullanıcı da, 'Bu, çok cesur ve anlamlı bir şeydi. Her şeye rağmen risk almanız çok saygı duyulacak bir hareket' notunu düştü.

Bir açıklama yapan Gucci, tasarımcıları Alessandro Michele’in bu ‘boş gibi görünen kıyafetleri, ‘kendini ifade etme becerisini ortadan kaldıran ve kimliklere gem vuran gücü yaşamda nasıl deneyimlediğimiz’ fikrinden yola çıkarak yarattığını savundu.

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Gucci milano moda haftası gucci

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