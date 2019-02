Gucci tartışılan siyah kazağını satıştan kaldırdı, özür diledi

Gucci'nin son tasarımı, yüzün alt kısmını kapayan ve ağız kısmı açık olan siyah kazak-balaklava (kar maskesi) karışımıydı. Moda devi, Afrika kökenli Amerikalıları karikatürize etmek için yüzünü siyaha boyama ya da maske takma anlamına gelen ırkçı "blackface" (kara surat) akımını özendirmekle suçlanmıştı.

Bu akımı benimseyen beyaz tiyatrocular Afrika kökenli Amerikalıları taklit etmek için yüzlerini siyaha boyuyor ve maske takıyor. Özür dileyen Gucci'den yapılan açıklamada, "Bu olaydan ders alacağız" denildi.

Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper.

We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make.

Full statement below. pic.twitter.com/P2iXL9uOhs