Milano'da açık havada sigara içme yasağı

İtalya'nın Milano kentinde bugünden itibaren açık havada sigara içmek büyük ölçüde yasaklandı.

Milano Belediyesi'nin aldığı karara göre, halka açık park ve bahçeler, oyun alanları, mezarlıklar, stadyum ve otobüs duraklarında 10 metre mesafede başka insanların olması durumunda sigara içilemeyecek.

Yasağı delenlere 240 euro'ya kadar para cezası verilecek.

İtalya'da ve Avrupa'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentlerden olan Milano'da bu yasak kararı hem kirliliği azaltmak hem de halk sağlığını korumak amacıyla alındı.

Gelecek yıl da havai fişek ve barbekü yasağı gibi tedbirlerin devreye girmesi planlanıyor.

Yasağın kapsamı genişletilecek

Sigara yasağının kapsamının ilerleyen yıllarda daha da genişletilmesi ve 2025'te kentte açık havada sigara içilmesinin tamamen yasaklanması amaçlanıyor.

Yönetmelikte sigara yasağının başlıca iki amacı, "Hava kirliliğine yol açan ve akciğerlere zarar veren PM10 partiküllerinin azaltılması, ayrıca kamuya açık alanlarda aktif ve pasif içiciliğin etkilerinden vatandaşları korumak" olarak açıklandı.