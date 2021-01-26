'Militan' tartışması nasıl başladı, Kılıçdaroğlu ve Soylu ne dedi?

Türkiye'de siyasete bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin meclis grup toplantısındaki sözleri damga vurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta Habertürk televizyonunda katıldığı televizyon programda "Vali militan, kaymakam militan" diyen eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'i savundu.

İçişleri Bakanlığı, bu sözleri nedeniyle Cumartesi günü Şimşek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şimşek'in, "haddini aşan ağır ithamlarda bulunduğu" belirtilmişti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter üzerinden paylaştığı kısa mesajında "Devletimin ve milletimin emrindeyim" demişti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1353032967690579969

Kılıçdaroğlu: İşte sana militan, dünya kadar militan var

Kılıçdaroğlu ise bugünkü konuşmasında, Berhan Şimşek'a sahip çıkarak şunları söyledi:

"Bizim milletvekili arkadaşımız bir açıklama yapıyor. 'Vali militan yargıçlar militan alınan kararları görüyoruz' diyor. Vay sen misin militan diyen. İşte sana militan. Dünya kadar militan var.

"Tekirdağ'da çocukların karnesini dağıtan kim? AK Parti İl Başkanı. Veren kim? MEB Müdürü. Al sana militan.