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'Militan' tartışması nasıl başladı, Kılıçdaroğlu ve Soylu ne dedi?

26.01.2021 18:54 | Son Güncelleme:
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'Militan' tartışması nasıl başladı, Kılıçdaroğlu ve Soylu ne dedi?

Türkiye'de siyasete bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin meclis grup toplantısındaki sözleri damga vurdu. Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında, "Vali militan, kaymakam militan" diyen eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'i savundu. İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Türkiye'de siyasete bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin meclis grup toplantısındaki sözleri damga vurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta Habertürk televizyonunda katıldığı televizyon programda "Vali militan, kaymakam militan" diyen eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'i savundu.

İçişleri Bakanlığı, bu sözleri nedeniyle Cumartesi günü Şimşek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şimşek'in, "haddini aşan ağır ithamlarda bulunduğu" belirtilmişti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter üzerinden paylaştığı kısa mesajında "Devletimin ve milletimin emrindeyim" demişti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1353032967690579969

Kılıçdaroğlu: İşte sana militan, dünya kadar militan var

Kılıçdaroğlu ise bugünkü konuşmasında, Berhan Şimşek'a sahip çıkarak şunları söyledi:

"Bizim milletvekili arkadaşımız bir açıklama yapıyor. 'Vali militan yargıçlar militan alınan kararları görüyoruz' diyor. Vay sen misin militan diyen. İşte sana militan. Dünya kadar militan var.

"Tekirdağ'da çocukların karnesini dağıtan kim? AK Parti İl Başkanı. Veren kim? MEB Müdürü. Al sana militan.

"İçişleri Bakanlığı bir yazı yazıyor bütün valiliklere, 'Hepiniz dava açın' diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız. Hepiniz yolsuzluğun, ahlaksızlığın militanısınız."

Soylu ve Çelik'ten tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugünkü konuşması sonrası Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Soylu, CHP Genel Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1354064958368206849

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti" dedi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yönetim, 'devleti kuran parti' denilen CHP'yi, devlete saldıran, devleti yıkmaya çalışan bir parti haline getiriyor... Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir. Bu Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım."

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