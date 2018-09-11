Millennium Hotels & Resorts Group'tan Türkiye'ye yeni yatırım

İSTANBUL (AA) - Dünya çapında önde gelen otel zincirlerinden Millennium Hotels & Resorts Group, Grand Millennium Konya City ile Türkiye'deki ikinci yatırımını hayata geçirdi.

Millennium Hotels & Resorts Group açıklamasına göre, 5 yıldızlı ve 170 odaya sahip ilk otelini nisan ayında Millennium İstanbul Golden Horn adıyla açan grup, yeni yatırımı Grand Millennium Konya City ile Türkiye'deki büyümesini sürdürüyor.

Konya Havaalanı'na giden ana yol üzerinde yer alan otel, tarihi şehir merkezinden 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Otel, bünyesinde yer alan suitlerin ve 316 odanın yanı sıra bir spa alanı, iki kapalı havuz, toplantı salonları, balo salonu ve kongre merkezi ile hizmet verecek.

Orta Doğu ve Afrika'da en hızlı büyüyen otel yönetimi şirketlerinden biri olarak tanınan Millennium Hotels & Resorts, şu anda bölgede 35 otelin işletmesini yürütüyor. Grubun, yıl içerisinde açılması planlanan 11 oteli ve yatırım aşamasında olan 40 otel projesi daha bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Millennium Hotels & Resorts Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Operasyonlardan Sorumlu Yönetici Kevork Deldelian, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine kilit bir seyahat noktası olan Türkiye'de ikinci tesislerini açmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Misafirlerimizi stratejik konumu, kaliteli hizmet anlayışı ve mükemmel olanaklarıyla uluslararası Millennium konukseverlik standartlarında ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ece Mermer Turizm Sanayi Başkanı Yavuz Türkel ise Millennium Hotels & Resorts tesisini Konya şehrine kazandırmaktan ve ilk Grand Millennium otelini Türkiye'ye getirmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Millennium Hotels & Resorts grubunun kaliteli hizmet anlayışı ile misafirlerimize hizmet vermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

