Millet Bahçeleri'nde ilk gün

Çırpıcı ve Baruthane'deki millet bahçelerine gelen vatandaşlar hafta sonunu değerlendirerek burada yürüyüş yapıp bisiklet sürdü. Aileleriyle gelen çocuklar bahçe içerisindeki oyuncaklara binerek vakit geçirdi.

Millet Bahçeleri havadan görüntülendi

Kimisi bahçedeki güzel kareleri fotoğraf çekerek ölümsüzleştirirken, kimisi spor aletlerinde egzersiz yapmayı tercih etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Başakşehir'deki millet bahçesinin açılışına katılarak konuşma yapmıştı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Şehirler medeniyetimizin merkezidir. Bizim bütün gayretimiz de insanlarımıza güzel bir hayat yaşatmak içindir"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, şehirlerin cadde, sokak ve binalardan oluşan yerler olmadığını ve aynı zamanda yaşam alanı olduğunu belirterek, "Şehirler medeniyetimizin merkezidir. Bizim bütün gayretimiz de insanlarımıza güzel bir hayat yaşatmak içindir." dedi.

Yıldırım, 5 millet bahçesinin açılışı nedeniyle Başakşehir'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İstanbul'u "şehirlerin şahı" olarak niteleyerek, projenin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.

Millet bahçesi ile beraber huzurun ve refahın da açılışını yaptıklarını dile getiren Yıldırım, "Bahçe bizim kültürümüzün bir parçasıdır, özellikle köylerimizde, ekim, biçim yaptığımız hayat alanlarıdır. Şehirlerin nüfusu arttıkça bahçelerin yerini binalar aldı, insanlarımız bahçelere hasret kaldı. Bugün açılışını yapacağımız millet bahçesi ile sizlerin, İstanbulluların bahçe özlemi, yeşillik özlemi bir ölçüde giderilecektir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Başakşehir ve diğer ilçelerdeki millet bahçelerinin İstanbul'a, İstanbullulara verdikleri değerin ifadesi olduğunu söyledi.