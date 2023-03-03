Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını ağzından mı kaçırdı? Canlı yayında dikkat çeken sözler: "İsim o..."

Tüm Türkiye, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının 6'lı masanın dünkü toplantısının ardından açıklanmasını beklerken, beklenen açıklama gelmedi. 6 liderin ortak imzasıyla yapılan açıklamada ortak aday ve yol haritası vurgusu dikkat çekerken, gece boyu Ankara kulislerinde büyük bir hareketlilik yaşandı.

KILIÇDAROĞLU İSMİ ÖNE ÇIKTI

Millet İttifakı'nın Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen 12. toplantısı ardından 'cumhurbaşkanı adayı' konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda uzlaşmaya varıldığı ancak İYİ Parti liderinin bu duruma karşı çıktığı iddia edildi.

İYİ PARTİ CEPHESİNDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Toplantının ardından Akşener, kurmaylarını olağanüstü toplantıya çağırırken; İYİ Parti cephesinden peş peşe yapılan paylaşımlar da 'kriz var' iddialarını doğrular nitelikteydi.

ADAY OLACAK İSİM İÇİN 'İPUCU' VERDİ

6'lı masa nihai karar için 6 Mart tarihini işaret ederken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Serkan Özcan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"KAMUOYU KİMİ BEKLİYORSA İSİM O"

HaberTürk TV'de 'Açık ve Net' programına konuk olan Özcan, "Uzlaşılan isim Kılıçdaroğlu mu?" sorusuna, "Üç aşağı beş yukarı kamuoyu kimi bekliyorsa isim o ama burada ismi bir partinin temsilcisi olarak söylemem, pazartesi günü açıklama yapacağız diyen liderlere nezaketsizlik olur" yanıtını verdi.

Gazeteci Gürkan Zengin'in, "Şaşıracağımız, adı geçmeyen bir isim mi?" sorusuna ise Özcan, "Hayır, değil." dedi.



