"Milletlerin tapu senedi" mezar taşları

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Geçmişten bugüne tarihin izlerini taşıyan yüzlerce yıllık mezar taşları, mimari özellikleriyle de dikkati çekiyor.

Anadolu'nun Türkleşmesiyle beraber Anadolu Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı'nın hüküm sürdüğü bu topraklardaki mezar taşları, tarihin izlerini taşıyor.

Kayseri'de de önemli örnekleri barındıran mezar taşları; yapısı, yazıları ve süslemeleriyle birer sanat eseri olmasının yanı sıra ait olduğu dönemdeki meslekler, unvanlar ve inanışlarla ilgili de bilgiler veriyor.

Mermer, bazalt taşı ve kesme taşın kullanıldığı mezarlıklarda, burmalı sütun Rumi palmet, zencirek, kıvrık dal, çarkıfelek, motifler, nesih, sülüs yazılar bulunuyor.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celil Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kültürü ve sanatında mezar taşlarının önemli olduğunu ve tarihi yansıttığını söyledi.

Kayseri'de önemli mezar yerlerinin bulunduğunu belirten Arslan, Seyyid Burhaneddin, Zamantı Irmağı çevresi ve Gesi bölgesinin yanı sıra Develi ilçesinde de farklı dönemlere ait mezar taşlarının yer aldığını ifade etti.