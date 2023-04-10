Milletvekili aday listeleri YSK'ya sunuldu! Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il milletvekili sayıları...

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. 26 siyasi partinin milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulmasının ardından belli oldu. Öte yandan birçok kişi internette "Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?" sorusunua yanıt arıyor. İşte il il milletvekili sayıları...

HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

Türkiye'nin 81 iline yönelik milletvekili sayıları:

İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Antalya 17, Ağrı 4, Amasya 3, Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Konya 15, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Gaziantep 14, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Şanlıurfa 14, Tokat 5, Trabzon 6, Uşak 3, Mersin 13, Hatay 11, Isparta 4, Diyarbakır 12, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Manisa 10, Kütahya 5, Malatya 6, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Batman 5, Karaman 3, Kırıkkale 3, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3.

