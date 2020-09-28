Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına alıp, göğsünü öptü

Koronavirüs nedeniyle parlamento oturumu video konferans ile yapıldı. Ancak kamerasını açık unutan bir Arjantinli milletvekili skandala imza attı.

Parlamento oturumu sırasında milletvekili Juan Emilio Ameri bir kadını kucağına oturtup, göğsünü öptü.

Olaya tepki gösteren Temsilciler Meclisi Başkanı Sergio Massa, "Evden çalışırken vekillerin uyuduğu ya da saklandığı birkaç olay oldu, ancak bugünkü olay meclisin sınırlarını tamamen aştı" dedi.

Kucağına aldığı kadının ise Ameri'nin 'siyasi danışmanı' Celeste Burgos olduğu ortaya çıktı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ameri iddiaya göre görüntülerden sonra eşi ile ayrıldı.

Skandal sonrasında oy birliği ile görevi askıya alınan milletvekili istifa ettiğini açıkladı.

"SAĞLIK DURUMUNU KONTROL ETMEK İÇİN ÖPTÜM"

Ameri kendini ise, "Partnerim banyodan çıkınca ona implantlarının nasıl olduğunu sorup onları öptüm çünkü onları taktırmak için 10 gün önce operasyon geçirmişti." diyerek savundu.

