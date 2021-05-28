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Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj davasında yeni gelişme

28.05.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP’den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'a yönelik gizli kameralı şantaj yaptıkları gerekçesiyle 1'i firari, 4'ü tutuklu, 5 sanığın 9'ar yıl hapis istemiyle Denizli 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Sanıklar haklarında suçlamaları kabul etmeyip, tahliyelerini istedi. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj davasında yeni gelişme

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, 27 Şubat'ta Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, kendisine şantaj yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Sancar, bir gün sonra partisinden istifa etti. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Gizlilik içinde yürütülen soruşturma kapsamında polis memuru Mustafa Bülent Acar görev yaptığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kayınbiraderi Muhammet Fatih Selamet ve Mehmet Fatih Kintaş Denizli'de yakalanıp, gözaltına alındı. 3 şüpheli, 5 Mart'ta sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Bir süre sonra da Fatih Karakoç yakalanıp, tutuklandı. Olayla ilgili bir kişinin de arandığı belirtildi.

MAHKEMEDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Soruşturmanın ardından 1'i firari, 4'ü tutuklu 5 kişi hakkında, 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 9'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Denizli 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Milletvekili Teoman Sancar katılmazken, avukatı Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan ve sanıkların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SESBİS) ile katılan sanıklar suçlamaları kabul etmedi, tahliyelerini istedi.

Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

DHA

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