"Olumsuz şeyler olsa dahi her zaman teşekkür etmişizdir"

Yağcı, Başkan Şahin’in zaman içerisinde kendisi de yaptığı bu hataları ve eksiklikleri anlayacağını ve bunları telafi edeceğini umduğunu söyleyerek, "Geçmişte yapılanları takdir etmek ve geçmişteki yöneticilerin hakkını teslim etmek bir sonraki dönem geçmişe saygı göstermek kendine de bundan sonra ki süreçte saygısızlığın yolunu açar. Biz bu şehirde 15 yıl belediye başkanlığı yaptık. Kendimizden olan tüm belediye başkanı büyüklerimizi ve arkadaşlarımızı her zaman olumlu cümlelerle yad etmişizdir. Olumsuz şeyler olsa dahi her zaman teşekkür etmişizdir. Şehre yaptıkları hizmetler sebebiyle şükranlarımızı sunmuşuz. Ben ilk belediye başkanı seçildiğimde 15 yıl önce tüm belediye başkanlarını davet ettim. Fikirlere ilişkin olarak bu şehrin gelişimi noktasında bana sunabileceğiniz bir öneri var mı diye. Çünkü belediye başkanları bir şehrin tarihsel hafızasıdır. Bizim bu şehirde yaşadığımız nice şeylerimiz var" dedi.

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, mazeretle de şehir yönetilmez"

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’e tavsiyelerde bulunarak, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, mazeretle de şehir yönetilmez. Tarihi mazeret bildirenler değil, cesaretle yürüyüp sonuca erenler yazar. Bizim Bilecik halkına saygımız sonsuz. Bu dönem içerisinde görevi çok değerli başkana verdik. Başkan şehirde olan her şeyin sorumlusudur. Devlette devamlılık vardır. Eskiden şu yapılmıştır, bu yapılmıştır demek hak ve haddine sahip değil. Bizde devir aldık bu belediyeyi o zamanda da vahimdi işler. Ama hiçbir zaman kamuoyu karşısına da çıkarak şu şöyledir, bu böyledir demiyoruz. Gücümüzü daha fazla kullanarak o geçmiş süreçte bir yanlışlık ve eksiklik yapıldıysa onu kapatmanın çabası ve gayreti içerisinde oluyoruz. Bu belediyeler geçmişte de borçsuz sıkıntısız belediyeler değildi. Hani bir belediye olur sıfır borç olur, biz geliriz o belediyeyi borçlandırırız olumsuz yönetiriz o zaman suçlarsınız. Şimdi bir belediyeyi gelirinin 9 katı borçla devir alıp bütçesinin 9 katı borçla devir alıp yaklaşık bu kadar yatırımı yapıp 500 milyon civarındaki bu kadar yatırımı yapıp ondan sonra da gelirinin bir misli kadar olmayan bir borçla devir etmek borçlandırmak anlamına mı gelir" dedi.