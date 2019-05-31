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Milli basketbolcu Cedi Osman, öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:39 | Son Güncelleme

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Gaziantep'te Şartlı Eğitim Yardımı Programı kapsamında Türk ve Suriyeli öğrencilerle bir araya geldi - Cedi Osman: "Suriyeli çocuklarla ilgili neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. O yüzden Türkçe bilmeleri, sıcakkanlı olmaları beni çok mutlu etti"

GAZİANTEP (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Gaziantep'te Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı kapsamında Türk ve Suriyeli öğrencilerle buluştu.

Cedi Osman, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) Türkiye Ofisi Başkanı Claudia Amaral ile Mehmet Akif İnan Ortaokulunu ziyaret etti.

Türk ve Suriyeli öğrencilerle bir araya gelen milli basketbolcu, onlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Öğrencilerin sırasına oturan Cedi Osman, soruları cevaplandırarak, sporla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Cedi Osman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Anadolu Efes'te oynarken de Gaziantep'e sık sık gediğini belirterek, bu şehre yeniden gelmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Çocuklarla bir araya geldiği için sevinçli olduğunu dile getiren Cedi Osman, şunları kaydetti:

"Ben onları, onlar da beni tanıyor. Çok iyi karşıladılar. Çok eğleniyoruz. Güzel soru-cevap oldu. Pırıl pırıl çocuklar. Onlarla beraber olmak için geldim. Suriyeli çocuklarla ilgili neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. O yüzden Türkçe bilmeleri, sıcakkanlı olmaları beni çok mutlu etti. Ne mutlu ki bugün burada onlarla beraberiz. Küçük de olsa bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlara desteğimizi göstermek için buradayız."

Philippe Duamelle ise Türkiye'de 1,6 milyon Suriyeli çocuğun olduğunu, bunların 650 bininin eğitim aldığını aktararak, "Hem Suriyeli hem Türk öğrenciler, gelecek için çalışıyor. Maalesef 400 bin kadar Suriyeli öğrenci hala herhangi bir eğitim alamıyor. UNICEF olarak partnerlerimizle birlikte bu çocukların eğitim alabilmeleri için hep beraber çalışıyoruz, uğraşıyoruz." diye konuştu.

Claudia Amaral da eğitimle ilgili 2 temel unsurları olduğunu belirterek, "Resmi eğitim dediğimiz, ŞEY programı, burada gördüğünüz gibi 650 bin Suriyeli öğrenci eğitime katılmış oluyor. Aynı zamanda 2. unsur, gayriresmi dediğimiz bir proje. O da okul içerisinde olmayan öğrenciler. Çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz, onları nasıl okula gönderebiliriz, esas olarak bu iki unsur üzerinde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cedi Osman, daha sonra okulun kız takımıyla basketbol oynadı.

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Cedi Osman Gaziantep Şartlı Eğitim Yardımı UNICEF ziyaret

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