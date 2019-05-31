Milli basketbolcu Cedi Osman, öğrencilerle buluştu

GAZİANTEP (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Gaziantep'te Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı kapsamında Türk ve Suriyeli öğrencilerle buluştu.

Cedi Osman, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) Türkiye Ofisi Başkanı Claudia Amaral ile Mehmet Akif İnan Ortaokulunu ziyaret etti.

Türk ve Suriyeli öğrencilerle bir araya gelen milli basketbolcu, onlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Öğrencilerin sırasına oturan Cedi Osman, soruları cevaplandırarak, sporla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Cedi Osman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Anadolu Efes'te oynarken de Gaziantep'e sık sık gediğini belirterek, bu şehre yeniden gelmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Çocuklarla bir araya geldiği için sevinçli olduğunu dile getiren Cedi Osman, şunları kaydetti:

"Ben onları, onlar da beni tanıyor. Çok iyi karşıladılar. Çok eğleniyoruz. Güzel soru-cevap oldu. Pırıl pırıl çocuklar. Onlarla beraber olmak için geldim. Suriyeli çocuklarla ilgili neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. O yüzden Türkçe bilmeleri, sıcakkanlı olmaları beni çok mutlu etti. Ne mutlu ki bugün burada onlarla beraberiz. Küçük de olsa bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlara desteğimizi göstermek için buradayız."