Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran, eğitim alanındaki 4 sendikayla bir araya geldi

Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolundaki dört büyük sendika Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Türk Eğitim-Sen Sendikası, Eğitim-Bir-Sen Sendikası, Eğitim-Sen Sendikası, Eğitim-İş Sendikası Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda Personel Genel Müdürü Sayın Hamza Aydoğdu, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Sayın Adnan Boyacı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bürokratlarının da katılım sağladığı toplantıda Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Sen Genel Başkanı Feraye Aytekin ve Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım hazır bulundu. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, diyalog zemini oluşturmasından dolayı MEB yönetimine teşekkür ederek, toplantının verimli geçtiğini belirtti. Geylan, paydaşları istişare zeminine dahil eden MEB’in, karar alma sürecinde de paydaşların görüş ve önerilerini dikkatle değerlendirmesini beklediklerinin altını çizdi.

Geylan, toplantıda birçok konunun konuşulduğunu söyleyerek, "Eğitimin ve eğitim çalışanlarının gündemindeki hususlarla ilgili istişarede bulunduk. Yönetici atama sistemi, öğretmen meslek kanunu, ek gösterge düzenlemesi,mülakat ve sözleşmeli istihdam, sözleşmeli öğretmenlerimizin sorunları, öğretmen atamaları, kariyer basamakları, ücretli öğretmenlik, kılık kıyafet yönetmeliği, başta derslik ihtiyacı olmak üzere okullarımızın yaşadığı fiziki sorunlar, iş barışının sağlanması ve güven sorununun aşılması için yapılması gerekenler gibi birçok konuyu masaya yatırdık. Öncelikle böyle bir diyalog zemini oluşturulmasından dolayı MEB yönetimine teşekkür ediyorum. Ancak paydaşları istişare zeminine dahil eden MEB iradesinin, karar alma sürecinde de paydaşların görüş ve önerilerini dikkatle değerlendirmesini beklediğimizi ifade ediyorum” dedi.

