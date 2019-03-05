Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Öğretmenlik Meslek Yasası'nda sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

'Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık.

(Dershaneler) Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık.

Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz.

(Video kütüphanesi) Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz.

(Okula başlama yaşı) Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız.

Ayrıntılar geliyor...



