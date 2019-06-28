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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aksaray'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 10:30 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da şehit ailesini ziyaret etti, hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle buluştu

AKSARAY (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da şehit ailesini ziyaret etti, hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geldi.

"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programı kapsamında Aksaray’a gelen Bakan Selçuk'un ilk durağı, 26 Haziran'da Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesindeki baba ocağı oldu.

Şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Selçuk, baba Raşit, anne Ümüş Candan ve yakınları ile görüştü.

Şehit Mikail Candan’a Allahtan rahmet dileyen Selçuk, şehidin annesine Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Ziyaretin ardından Ağaçlı Tesisleri'nde, kentteki hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile kahvaltıda bir araya gelen Selçuk, eğitime katkıları dolayısıyla teşekkür plaketi verdi.

Selçuk, program sırasında yanına gelen Emlak Kredi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hüseyin Kürşat Er ile sohbet etti. Kürşat Er, Bakan Selçuk'a öğle aralarının kalkmasına ilişkin bir mektup yazdığını söyledi.

Selçuk, ilkokul öğrencisi Er'e mektubu ve ilgisi için teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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