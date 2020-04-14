Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Uzaktan eğitimle sertifika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verildiği süreçte öğrencilerin evde geçirdikleri zaman diliminde uzaktan eğitim aracılığıyla uluslararası sertifikalarına sahip olma imkanı sunulması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, öğretmenler için açılan 17 uluslararası akredite yazılım sertifika programının lise kademesindeki öğrencilerin de erişimine sunulmasına ilişkin başlattıkları çalışmanın tamamlandığını söyledi. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verildiği bu süreçte uzaktan eğitimin büyük önem kazandığına dikkat çeken Selçuk, Bakanlık olarak teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Başlatılan uzaktan eğitim uluslararası eğitim sertifika programlarının, uluslararası yazılım firmalarının akredite sertifikalarını alarak yetiştirilen öğretmenler ve yazılım uzmanları tarafından gerçekleştirileceğini belirten Selçuk, "Sertifika programları, çocukların 21. yüzyılın dijital yetkinliklerinin geliştirilmesinde büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin evde geçirdikleri zaman diliminde kişisel gelişimlerine ve geleceklerine yön verecek bu çalışmalara katılmaları oldukça önemli. Bu sertifikalara sahip olan öğrenciler gerekli derinleşmeyi sağlamaları halinde dünyanın dört bir yanında bilişim teknolojileri alanında istihdam kapılarını aralayabilecek" dedi.