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Milli Eğitim Bakanı Selçuk Siirt'te öğretmenlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:59 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Siirt'te öğretmenlerle buluştu

SİİRT (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Siirt'te "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenlerle bir araya geldi.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Selçuk, Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.

Programda, öğretmenlerin oluşturduğu koro tarafından Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anısına "Mağusa Limanı" türküsü ve çeşitli eserler seslendirildi.

Daha sonra Selçuk, sahneye çıkarak öğretmenleri tebrik etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen programda Bakan Selçuk, öğretmenlerle mesleki tecrübelerini ve eğitim planlamalarını paylaştı.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker de katıldı.

Bakan Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle görüştü.

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Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları Siirt ziya selçuk

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