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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin mesaj

EĞİTİM HABERLERİ  | 21.09.2020 22:38 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde okullarda maskesini çıkartmayıp sosyal mesafesini koruyan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin mesaj

Selçuk, Twitter hesabından okullarda yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin "#yaşasınokulumuz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Alkışlar maskesini çıkartmadan, sosyal mesafesini koruyarak okulda ilk günü geçiren 1'inci sınıf öğrencilerimize. Alkışlar maske yüzünden görünmeyen gülüşlerini gözlerine taşıyan ve bakışlarıyla bile çocukları kucaklayabilen öğretmenlerimize. Şükürler olsun bugüne."


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