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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Türkiye-Gine KEK 3. Dönem Toplantısı"na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 18:02 | Son Güncelleme

"Türkiye sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri kullanarak, Gine ile dostluk ve karşılıklı fayda ilkesi çerçevesinde her türlü iş birliği fırsatını değerlendirmekte kararlıdır" - "Hedefimiz, ticaretimizde karşılıklı fayda temeline dayanan bir denge sağlamaktır. Bu itibarla sadece ticaretimizi artırmamalı, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerimizi de güçlendirmeliyiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri kullanarak, Gine ile dostluk ve karşılıklı fayda ilkesi çerçevesinde her türlü iş birliği fırsatını değerlendirmekte kararlıdır." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye-Gine Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3. Dönem Toplantısı", Gine'nin başkenti Konakri'de Bakan Selçuk ile Gine Uluslararası İşbirliği ve Afrika Entegrasyonu Bakanı Diene Keita'nın eş başkanlığında başladı.

İki gün sürecek toplantının açılışında konuşan Selçuk, kendisi ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini ileterek, "Her zaman dost ülke olarak gördüğümüz Gine ile mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha yüksek seviyelere çıkarmak öncelikli hedefimizdir. Bu itibarla son dönemde artan üst düzey temaslarımızın bu hedefimize büyük aracılık edeceğini düşünüyor, karşılıklı ziyaretlerimizin önümüzdeki dönem artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Barış ve istikrar temelleri üzerine inşa edilecek ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin sağlam ve uzun ömürlü olacağına işaret eden Selçuk, "Türkiye sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri kullanarak, Gine ile dostluk ve karşılıklı fayda ilkesi çerçevesinde her türlü iş birliği fırsatını değerlendirmekte kararlıdır." diye konuştu.

- "Her alanda Gineli dostlarımızın yanında olacağız"

Bakan Selçuk, Gine ekonomisinin son 3 yılda ortalama yüzde 10'dan fazla büyüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Gine'nin kalkınma sürecinde gerçekleştirdiği adımları memnuniyetle takip ediyor ve her alanda Gineli dostlarımızın yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz. Nitekim TİKA'nın 2016 yılı haziran ayından beri faaliyette olan Program Koordinasyon Ofisi sayesinde Gine'nin eğitim, sağlık, tarım, sulama gibi birçok alanlardaki ihtiyaçlarına destek olduk, olmaya da devam edeceğiz."

KEK 3. Dönem Toplantısı'nda teknik heyetlerin iki gün süresince hukuki çerçeve, eğitim, sağlık, ticaret, kültür gibi birçok alanda iki ülke arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesi üzerine çalışacağını aktaran Selçuk, "İnşallah onların mutabakata varacağı hususlar üzerine hazırlanan metni ve müzakereleri biten diğer anlaşmalarımızı yarın öğleden sonra imzalayacağız. Ben inanıyorum ki bu çalışmalar, ikili ilişkilerimizin gelişmesine büyük katkıda bulunacaktır." görüşünü dile getirdi.

- "Amacımız Gine'den ithalat da yapmaktır"

Bakan Selçuk, Türkiye ile Gine arasındaki ikili ticaretin 173 milyon dolar seviyesine ulaştığını ve bunun 107 milyon dolarını Gine'ye yapılan ihracatın oluşturduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Gine'de enerji, liman işletmeciliği, inşaat alanlarında faaliyetlerimiz bulunmaktadır. İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin ulaştığı seviye, üzülerek ifade ediyorum ki ülkelerimizin potansiyelini yansıtmaktan uzaktır. Amacımız, Gine'ye sadece ihracat yapmak değil, aynı zamanda Gine'den ithalat da yapmaktır. Bu çerçevede, Gineli iş adamlarından mal ve hizmet ithalatı gerçekleştirebileceğimizi memnuniyetle ifade etmek isterim. Hedefimiz, ticaretimizde karşılıklı fayda temeline dayanan bir denge sağlamaktır. Bu itibarla sadece ticaretimizi artırmamalı, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerimizi de güçlendirmeliyiz."

Selçuk, iş insanlarını bir araya getirecek Türkiye-Gine İş Forumu'nun düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu vurguladı.

Türk yatırımcı firmalarının Gine'deki faaliyetlerini artırmaları konusunda Gineli yetkililerin Türk şirketlerine gereken kolaylığı göstereceğine inandığını da dile getiren Selçuk, Türk iş insanlarına, Gine'nin sunduğu fırsatları her iki ülke halkının faydasına olacak şekilde değerlendirme çağrısında bulundu.

- Ticaretten yatırıma, enerjiden sağlığa birçok alan ele alınacak

Karar vericiler olarak gereken yasal altyapıyı sağlamakla mükellef olduklarını söyleyen Selçuk, "Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile ülkemizin arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması (TEOA) müzakerelerinin başlatılması için Gine makamlarının desteğini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca çifte vergilendirmenin önlenmesi, denizcilik, bilimsel iş birliği, su, spor alanında iş birliği gibi anlaşmaların da en kısa sürede imzalanmasının önemli olduğunu belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu toplantı vesilesiyle arkadaşlarımız ticaretten yatırıma, enerjiden sağlığa birçok alanı ele alacaklar. Örneğin demir, boksit, altın gibi madenlerin aranması konusu, madencilik ve elektrik dağıtımı alanında iş birliği sağlanabileceğini düşünüyorum. Benzer biçimde iki ülkenin de karşılıklı olarak tarım ürünleri ticaretini artırabileceğini değerlendiriyorum."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi temennisinde bulundu.

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