HABER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan hayırseverlere plaket

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 14:25 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Bu mesele bir bakanlık meselesi, bir kişi meselesi, bir kurum meselesi değildir. Bu mesele bir ülke ödevi, memleket ödevi. Bu sebeple ben hayırseverlerimizin şimdiye kadar göstermiş oldukları katkılara yürekten teşekkür ediyorum"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu mesele bir bakanlık meselesi, bir kişi meselesi, bir kurum meselesi değildir. Bu mesele bir ülke ödevi, memleket ödevi. Bu sebeple ben hayırseverlerimizin şimdiye kadar göstermiş oldukları katkılara yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Selçuk, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde hayırseverler, idareci ve öğretmenlerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Selçuk, meslektaşlarıyla, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir arada olduklarında Türkiye'nin eğitimi için daha çok umutlandıklarını söyledi.

El birliğiyle omuz vererek yükseltebilecekleri bir eğitim sistemi olduğunda Türkiye'nin eğitimi için daha çok umutlandıklarını belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mesele bir bakanlık meselesi, bir kişi meselesi, bir kurum meselesi değildir. Bu mesele bir ülke ödevi, memleket ödevi. Bu sebeple ben hayırseverlerimizin şimdiye kadar göstermiş oldukları katkılara yürekten teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'de bu anlamda uzun yıllardır verilen destekler çocuklarımızın çok daha kaliteli eğitim alması için büyük katkı sağlıyor. Herkesin parası olabilir, herkesin finansmanı olabilir ama herkes hayır yapamaz. Hayır yapmak bir kısmet, nasip işidir. Hayırseverlerimizin yaptığı ve yapacağı katkılar için tüm kalbimle şükranlarımı sunuyorum. Hayırseverlik sadece parayla pulla olan bir iş değil. Bunun dışında her türlü katkı, destek bu memleketin, Adana'mızın kalkınması için büyük bir vesile olacaktır."

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın da konuşmasının ardından Bakan Selçuk, hayırseverlere plaket vererek teşekkür etti.

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Cezaevine anaokuluCezaevine anaokulu
Bakan Soylu: İBB ile Beylikdüzü Belediyesi'ne PKK'yı musallat etmeyinBakan Soylu: İBB ile Beylikdüzü Belediyesi'ne PKK'yı musallat etmeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlçede hayat durdu!

İlçede hayat durdu!

Çermik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı!

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.