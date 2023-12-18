HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Eğitim Bakanı Tekin'den muhafeletin tepkilerine yanıt: Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla protokol yapmaya devam edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den muhafeletin tepkilerine yanıt: Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla protokol yapmaya devam edeceğiz

18.12.2023 00:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı içinde geçerli olan 2 bin 709 tane protokolünün olduğunu belirten Tekin, "Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Siz bunun için rahatsızsınız. " ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den muhafeletin tepkilerine yanıt: Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla protokol yapmaya devam edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Bakan Tekin'in bakanlığın sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı protokollerle ilgili konuşma yaptığı sırada muhalefet kanadından tepkiler geldi.

AA-20231217-33208741-33208738-AILE_VE_SOSYAL_HIZMETLER_ILE_MILLI_EGITIM_BAKANLIKLARININ_2024_YILI_BUTCELERI_TBMM_GENEL_KURULUNDA

Bakan Tekin, 2023 yılı içinde geçerli olan 2 bin 709 tane protokolünün olduğunu belirterek " Bu protokollerden 1167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerle bize destek olanlara teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz" dedi.

AA-20231217-33208741-33208737-AILE_VE_SOSYAL_HIZMETLER_ILE_MILLI_EGITIM_BAKANLIKLARININ_2024_YILI_BUTCELERI_TBMM_GENEL_KURULUNDA

"ÇOCUKLARIN DAĞA ÇIKMAMASI İÇİN DEVAM EDECEĞİM"

DEM Parti sıralarından tepkiler gelmesi üzerine gelmesi üzerine Bakan Tekin "Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Siz bunun için rahatsızsınız. Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocukların dağa çıkmaması için, sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim" diyor.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildiMarmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Panikle kaçtılar! Kutlama sırasında tavan çöktüPanikle kaçtılar! Kutlama sırasında tavan çöktü
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazasından yeni görüntüler ortaya çıktıSomali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazasından yeni görüntüler ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
yusuf tekin
En Çok Okunan Haberler
Devam eden istifa rüzgarına İYİ Partili Süer'den sert çıkış: Mevzu makamsa hepiniz ölün

Devam eden istifa rüzgarına İYİ Partili Süer'den sert çıkış: Mevzu makamsa hepiniz ölün

AK Partililer salonu terk etti! 'Zaten durmalarının da bir anlamı yok"

AK Partililer salonu terk etti! 'Zaten durmalarının da bir anlamı yok"

Yine TikTok yine olay! Bu kez yapan değil, çeken sınır dışı edilecek

Yine TikTok yine olay! Bu kez yapan değil, çeken sınır dışı edilecek

O görüntüleri dünyaya servis ettiler! Putin'den Batı'ya gözdağı

O görüntüleri dünyaya servis ettiler! Putin'den Batı'ya gözdağı

''Bir daha forma yüzü göremeyecek''

''Bir daha forma yüzü göremeyecek''

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Artık zorunlu! 'Konum' şartı da getirildi

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Artık zorunlu! 'Konum' şartı da getirildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.