Milli Eğitim Bakanı Tekin'den muhafeletin tepkilerine yanıt: Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla protokol yapmaya devam edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Bakan Tekin'in bakanlığın sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı protokollerle ilgili konuşma yaptığı sırada muhalefet kanadından tepkiler geldi.

Bakan Tekin, 2023 yılı içinde geçerli olan 2 bin 709 tane protokolünün olduğunu belirterek " Bu protokollerden 1167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerle bize destek olanlara teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"ÇOCUKLARIN DAĞA ÇIKMAMASI İÇİN DEVAM EDECEĞİM"

DEM Parti sıralarından tepkiler gelmesi üzerine gelmesi üzerine Bakan Tekin "Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Siz bunun için rahatsızsınız. Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocukların dağa çıkmaması için, sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim" diyor.







