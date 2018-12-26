Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! 20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Bakan Selçuk ‘'Bakanlığımızca 2019 yılı Şubat ayında 20 bin öğretmenin atanması planlanmıştır. Daha sonraki yıllar için bir planlama yapılması mümkün olamamaktadır. Kontenjanlar ise öncelikle öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerler olmak üzere, ihtiyaç olan alanlardaki doluluk oranları dikkate alınarak belirlenmektedir'' dedi.

'20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İLE AÇIK KAPANMAZ'

CHP'li Gürer ise Türkiye'de 100 bine yakın öğretmen açığının bulunduğunu savunarak, ‘'20 bin öğretmen ataması ile bu açık kapanmaz. Ücretli, sözleşmeli ve vekil adı altında yapılan atamalara da artık son verilmelidir. Boş kadrolar doldurulmalı ve tek kadrolu öğretmen uygulamasına geçilip sözleşmeli ve vekil öğretmenler de kadroya alınmalıdır'' açıklaması yaptı.

