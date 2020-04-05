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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 23 Nisan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 12:18 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na evlerden katılarak aynı coşkuyu hissedilebilecek program hazırladıklarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 23 Nisan açıklaması

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100'üncü yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" dedi.


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23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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