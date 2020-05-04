Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu genel normalleşme sürecinde birçok karar alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kararları açıkladı. Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz.

"HER ÖĞRENCİ KENDİ OKULUNDA SINAVA GİRECEK"

LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk kez yapılan bir şey.

MASKE DAĞITILACAK

Öğrencilere maske temin edilecek. Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız.

Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili Bilim Kurulu'nun da çalıştığı bir senaryo var. Bir problem olmayacak, sağlık koşullarına dikkat edilerek, Bilim Kurulu'na danışarak bir karar alınacak.

VELİLER OKUL BAHÇESİNE ALINMAYACAK

Sınav 2 oturumda olacak. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak. Sosyal mesafe korunarak öğrencilerimizin hava alması sağlanacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak.

Öğrenciler kendi öğretmenleriyle sınava girmeyecek, özel ve resmi bütün okullarımızdaki öğrenciler kendi okullarında başka öğretmenler eşliğinde sınava girecekler.

Ayrıntılar geliyor...

