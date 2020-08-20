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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılışına ilişkin açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.08.2020 16:38 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Haftalardır “Okulları birlikte açacağız” çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılışına ilişkin açıklama

İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı:

Haftalardır “Okulları birlikte açacağız” çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte


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