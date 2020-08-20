Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılışına ilişkin açıklama

İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı:

Haftalardır “Okulları birlikte açacağız” çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte

Haftalardır “Okulları birlikte açacağız” çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte #okullarıgüvenleaçacağız — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 20, 2020



