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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 16:51 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli öğrencilere yapılan çirkin hareketle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez" açıklamasını yaptı.


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Aksaray Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk otizmli

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