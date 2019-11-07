Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 7, 2019



